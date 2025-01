Die richtige Wasserpumpe für jeden Zweck

Es gibt viele unterschiedliche Situationen, in denen eine geeignete Wasserpumpe sehr hilfreich ist.

Manchmal muss der Keller nach einem Starkregen leergepumpt werden. Es kann aber auch sein, dass ein Brunnen vorhanden ist, aus dem das Wasser für den Garten genutzt werden kann. In anderen Fällen geht es eher darum, aufgefangenes Regenwasser zur Bewässerung des Rasens oder des Gemüsebeetes nutzen zu können. Für jeden erdenklichen Einsatzzweck steht eine passende Wasserpumpe zur Verfügung.

Welche Pumpen gibt es?

Wasserpumpen gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Der Wasserpumpenspezialist ist eine gute Anlaufstelle zur Information. Am bekanntesten sind wahrscheinlich die klassischen Gartenpumpen. Diese können Wasser ansaugen und dann mit einem erhöhten Druck durch einen Schlauch zu einem oder mehreren Gartensprengern fördern. Mit einer Gartenpumpe können Sie Wasser aus einem unterirdischen Regenfass oder ähnlichen Behältern herauspumpen.



Eine Teichpumpe dient in erster Linie dazu, das Wasser in einem Gartenteich zu belüften. Sie pumpt das Wasser heraus. Wenn es wieder zurückfließt, bindet es sehr viel Sauerstoff, sodass das Wasser im Teich sauber und gesund für die Fische und anderen Lebewesen bleibt.



Falls Sie einen Brunnen besitzen, der an den Grundwasserspiegel heranreicht, können Sie auch eine spezielle Brunnenpumpe nutzen. Diese hat die Form eines Rohrs und lässt sich daher einfach in den Brunnen absenken. Im unteren Bereich des Pumpengehäuses saugt sie das Brunnenwasser an und pumpt es mit dem erforderlichen Druck an die Oberfläche. Dadurch steht Ihnen immer kostenloses Wasser zur Bewässerung des Gartens oder für andere Zwecke zur Verfügung.

Ein Hauswasserwerk ist nützlich

Im weitesten Sinne zu den Wasserpumpen gehören die sehr beliebten Hauswasserwerke. Sie bestehen ebenfalls aus elektrischen Wasserpumpe, die zusätzlich mit Druckbehältern ausgestattet sind. Ein Hauswasserwerk fördert das Wasser daher nicht direkt, sondern zunächst in den Druckbehälter. Zudem ist es mit einer automatischen Schaltung ausgestattet. Sofern Sie Wasser verbrauchen, verringert sich der Druck etwas im Kessel. Dann startet die Wasserpumpe und gleicht den Druckverlust sofort wieder aus. Ein Hauswasserwerk ist immer dann vorteilhaft, wenn Sie jederzeit Wasser nutzen möchten. Es steht Ihnen immer mit dem gewünschten Druck zur Verfügung. Besitzen Sie einen Brunnen, in dem sich Wasser in Trinkwasserqualität befindet, können Sie es mithilfe eines Hauswasserwerks auch in der Wohnung nutzen.

Pumpen für die Heizung

Auch in einer Heizungsanlage befinden sich Pumpen. Es handelt sich um Umwälzpumpen, die das Wasser im Boiler sowie in den Heizkörpern umwälzen. Moderne Umwälzpumpen sind mit einer stufenlosen Leistungsregelung versehen. Da die Leistung sich nach dem jeweiligen Wärmebedarf regelt, sparen Sie hohe Energiekosten.