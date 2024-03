Dinçer Güçyeter & Tijan Sila

Für seine Familiengeschichte „Deutschlandmärchen“ gab’s 2023 den „Preis der Leipziger Buchmesse“.

Dinçer Güçyeter, Theatermacher, Lyriker, Herausgeber und Verleger (seinen Elif Verlag mit Programmschwerpunkt Lyrik finanziert er bis heute als Teilzeitgabelstaplerfahrer) erzählt u.a. anhand von Frauen mehrerer Generationen in poetischen, oft mythischen Bildern, Monologen, Dialogen, Träumen, Gebeten und Chören vom Schicksal türkischer Griechen, archaischer Verwurzelung in anatolischem Leben und der Herausforderung, als Gastarbeiterin und deren Nachkomme in Deutschland ein neues Leben zu beginnen (Mi, 13.3.).

Ebenso wie Tijan Sila, der 1994 als Kriegsflüchtling kam und in „Radio Sarajevo“ „die Geschichte meiner Kindheit und meines Kriegs“ verarbeitet (Mi, 20.3.). -pat