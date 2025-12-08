Dr. Mark Benecke

Dank Dr. Tod weiß auch der interessierte Laie, was High-Velocity-Impact-Blood-Spatter-Pattern sind und wie mit Luminol unsichtbare Blutspuren an Tatorten zum Leuchten gebracht werden.

Aber nicht nur in True-Crime-Serien wie „Medical Detectives“ – die in der deutschen Vox-Bearbeitung seit den 2000ern nachts im Dauerloop läuft und wie er selbst Kultstatus bei Nachtschwärmern genießt – versteht es der Spezialist für forensische Entomologie, sein Fachwissen populärwissenschaftlich zu vermitteln.

In seiner Liveshow „Serienmord“ gibt Mark Benecke weitere faszinierende Einblicke in die Arbeit des vom FBI ausgebildeten und international operierenden Kölner Kriminalbiologen, der als „Herr der Maden“ schon so manchen vermeintlich aussichtslosen Mordfall gelöst hat. Einlass ab 16 Jahren. -pat