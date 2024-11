Effekte: Atomforschung & Robotik

Unter dem Motto „Freiheit im Wandel – Chancen und Grenzen für Wissenschaft und Gesellschaft“ beleuchten Karlsruher Wissenschaftler bis Mai 2025 das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven.

Im Dezember heißt es „Auf der Spur – welche Bedeutung Atomforschung heute hat“. Vertreter des Joint Research Centre (JRC) der Europäischen Kommission stellen an diesem Wissenschaftsdienstag mehrere Stationen auf der lokalen Nuklidkarte sowie nutzbringende Anwendungen aus der Forschung vor, nehmen mit in die Welt der Atomdetektive und geben Einblicke in die Kontrolle von Uran und Plutonium inkl. Messung von radioaktiven Stoffen (Di, 3.12.).

„Roboter und Gesellschaft – Leben mit technologischem Fortschritt“ zur Unterstützung von Pflegekräften oder im Haushalt ist dann im Januar das Thema von Robotiker Tristan Schnell (FZI Forschungszentrum Informatik), der auch eine Livebegegnung möglich macht. Prof. Dr. phil. Ziad Mahayni (HKA) fokussiert sich außerdem auf die Frage, was es bedeutet, im KI-Zeitalter Mensch zu sein, und Dr. Doris Teutsch und Lisa M. Gaffney (Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft des KIT) stellen ein Projekt vor, in dem sie untersuchen, welche Rolle Werte und Moral in aufgeheizten öffentlichen Debatten an der Schnittstelle von Wissenschaft und Gesellschaft spielen (Di, 14.1.). -pat