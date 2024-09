Effekte: Falsch & manipuliert – Warum wir so leicht auf Fakes hereinfallen

Nie gab es mehr Freiheit im Zugang zu Information und Wissen – aber nie war das Unterscheiden von verlässlichen Quellen und Fake News schwieriger als heute.

Jan Rasimus (Duale Hochschule Ba-Wü Karlsruhe) erklärt am Wissenschaftsdienstag der „Effekte“-Reihe, warum man so leicht auf falsche und gefälschte Infos hereinfällt, die rasend schnell und ungeprüft millionenfach in sozialen Netzwerken geteilt werden, und was der „Nutella-Effekt“ damit zu tun hat.

Bleibt die Frage, wie weit der Gesetzgeber gehen darf, um bspw. Fake News in sozialen Netzwerken zu unterbinden? Die Stiftung Forum Recht zeigt in ihrem Vortrag rechtliche Möglichkeiten und Grenzen zum Schutz vor Manipulation und politischer Einflussnahme auf Tiktok, Instagram und Co. -pat