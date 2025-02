Effekte: Frauenpower! Mehr Wissenschaftlerinnen braucht das Land

Zum Jahresauftakt stehen am Wissenschaftsdienstag die Herausforderungen für Frauen in der Wissenschaft im Fokus.

Der Schutz vor sexualisierter Gewalt, Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz gehört zu den Führungsaufgaben von Vorgesetzten. Dr. Britta Bergfeldt, Dr. Birgid Langer, Dr. Robin von Both und Sarah Wenz (KIT) sensibilisieren für die Thematik und regen zur Reflexion darüber an, was gute Führung auszeichnet und wie Personen in Leitungsfunktion zu einem angenehmen Arbeitsumfeld beitragen können.

Danach kommen Wissenschaftlerinnen aus den USA, Großbritannien, Indien, der Türkei und Deutschland zu Wort. Auf Englisch diskutieren sie über strukturelle Hürden, persönliche Erfahrungen sowie Best-Practice-Beispiele zur Förderung von Gleichstellung. -pat