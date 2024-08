Effekte: Gesellschaft im Krisenmodus

Covid 19, Ukraine-Krieg, aufflammender Nahostkonflikt und die drohende Klimakatastrophe – eine Krise jagt derzeit die nächste.

Weil man dazu eine Haltung finden muss, wird das Vertrauen in die demokratischen Institutionen und Medien sowie der gesellschaftliche Zusammenhalt auf eine harte Probe gestellt. Kann man messen, wie stark sich die Menschen voneinander entfernt haben? Eine innovative Langzeitstudie des House of Participation am FZI Forschungszentrum Informatik zeigt, wie es um das gesellschaftliche Klima und die Spaltung im Land steht und welche politischen Gruppen von der Wut vieler Bürger profitieren.

Dr. Jonas Fegert (FZI) und das Tagesspiegel Innovation Lab stellen am Wissenschaftsdienstag der vom Wissenschaftsbüro der städtischen Wirtschaftsförderung organisierten allmonatlichen „Effekte“-Reihe unter dem Motto „Freiheit im Wandel – Chancen und Grenzen für Wissenschaft und Gesellschaft“ die zentralen Ergebnisse der Studie vor und diskutieren unter der Moderation von Uwe Gradwohl, Leiter der SWR-Redaktion „Wissen aktuell“, mit den Besuchern Lösungsansätze für die schwer erträgliche politische Realität sowie die Rolle der Wissenschaft in Krisenzeiten, um Polarisierung zu beschreiben. -pat