Effekte: Gute Grundlage

Digitalisiert, einfach zugänglich und leicht verständlich: Die Landesanstalt für Umwelt Ba-Wü arbeitet daran, ihren umfangreichen Datenschatz noch erlebbarer zu gestalten – bspw. mit smarten Umweltdaten.

Dr. Lisa Hahn-Woernle (LUBW), Mathias Trefzger (HKA) und Nicolas Doms (KIT) zeigen am Wissenschaftsdienstag der „Effekte“-Reihe, wie per App oder Chatbot Daten zur Qualität der Luft oder Wissen zu den Arten in Ba-Wü spielerisch erlebbar werden. Dr. Christof Schuppert und Martin Scherrer (LUBW) präsentieren das bereits vorhandene Angebot im interaktiven Daten- und Kartendienst.

Und Dr. Jürgen Moßgraber (Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung) zeigt, wie Behörden mit digitalen Systemen Evakuierungslagen meistern. -pat