Effekte: Per Puzzle dem Klimawandel auf der Spur

In der Juli-Ausgabe der Wissenschaftsreihe dreht sich alles um den Klimawandel.

Wer dessen Hintergründe verstehen möchte, ist beim „Klima-Puzzle“ der Hochschule Karlsruhe genau richtig! Das Serious Game will Verständnis und Aufmerksamkeit schaffen für das große Gesellschaftsthema und bedient sich dazu des auf wissenschaftlichen Weltklimarat-Erkenntnissen basierenden „Klima-Puzzles“, das die Ursachen der Klimaerwärmung und das daraus folgende Beziehungsgeflecht an Auswirkungen aufzeigt – vorausgesetzt, die 42 Teile werden in die richtige Verbindung gebracht.

Am Ende des dreistündigen, von einem Team um HKA-Prof. Dr. Olivier Schecker angeleiteten Workshops besprechen die Teilnehmer ab 14 Jahren die Handlungsoptionen. -pat