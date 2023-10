Einflussreiche Frauen aus aller Welt

Die Welt hat sich in den vergangenen Jahrzehnten bemerkenswert verändert.

Dort wo früher ]Männer Politik, Wirtschaft und Gesellschaft beherrschten, haben sich immer mehr Frauen ihren Platz erkämpft und bewiesen, dass sie ihren männlichen Kollegen zumindest ebenbürtig sind.

Einige von ihnen gelten als Pioniere, andere hingegen sind auf dem besten Wege in die Geschichtsbücher. Sie bereiten den Weg für eine nachfolgende Generation an Frauen, die ihren Platz in der Gesellschaft einfordern. Die folgenden Frauen haben oder hatten nicht nur enormen Einfluss, sondern auch Vorbildwirkung für viele ihrer Anhängerinnen.

Popstar Taylor Swift

Die Amerikanerin ist derzeit zweifellos der größte Popstar der Welt. Das zeigt sich nicht nur an den Streaming-Zahlen bei Spotify und Co., sondern auch bei ihrer aktuell laufenden Welttournee. Der Vorverkauf wurde von den „Swifties“ förmlich gestürmt, in Frankreich und den USA brachen gar die Server zusammen. Längst sind ihre Fans bereit, Unsummen zu bezahlen, um ihren Liebling einmal live zu sehen. Nächstes Jahr kommt Taylor Swift auch für sieben Konzerte nach Deutschland, doch die Shows sind bereits seit dem Beginn des Vorverkaufsstarts ausverkauft.

Die Sängerin ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Hier handelt es sich nicht um ein Kunstprodukt, das von Managern ersonnen wurde, sondern um eine starke Persönlichkeit, die ihre Karriere selbstbestimmt und mit großem Nachdruck steuert. Ein paar Beispiele gefällig?

Als der Streamingdienst Spotify seinen Siegeszug begann, weigerte sich Taylor Swift ihre Songs zur Verfügung stellen. Sie war mit der bekannt niedrigen Vergütung nicht einverstanden und verhandelte so lange, bis Spotify nachgab. Von der Einigung profitierten beiden Seiten, denn Swift bricht weiterhin alle Rekorde.

Als man die Songrechte ihrer ersten sechs Alben, ohne Swift zu fragen verkaufte, reagierte der Popstar mit einem bisher einzigartigen Schritt in der Musikgeschichte. Seither nimmt sie ihre Platten in identischer Form neu auf und erobert so die Urheberrechte zurück. Damit schlägt sie nicht nur ihrem Ex-Manager ein Schnippchen, sondern verdient mit den alten Songs neuerlich Millionen.

Im Herbst kommt ein Kinofilm der laufenden „The Eras Tour“ in die Kinos und versetzt ganz Hollywood in Aufruf. Der Vorverkauf übertraf den bisherigen Rekordhalter „Spiderman – No Way Home“ deutlich. Damit nicht genug, produzierte Swift den Film im Geheimen und bringt ihn jetzt an den großen Filmverleihen vorbei direkt in die Kinos. So umging sie den aktuell laufenden Streik der Autoren und Schauspieler und wird im Herbst einen neuerlichen Triumph feiern.

Pokerstar Vanessa Selbst

Frauen können in allen Bereichen Höchstleistungen erbringen. Bestes Beispiel dafür ist die Karriere der Profipokerspielerin Vanessa Selbst. Die New Yorkerin ist nicht nur die erfolgreichste Spielerin der Welt, sondern auch mehrfache Weltmeisterin.

Schon bevor sie sich den Karten zuwandte, schloss sie ein Jurastudium in Yale ab. Doch die Arbeit als Juristin entsprach nicht ihren Vorstellungen, daher wurde sie Pokerprofi. Dabei nahm sie es mit den besten Männern ihres Fachs auf und überzeugte mit enormer Durchsetzungskraft, Wissen und Einsatz. Selbst war nicht nur in den Live-Casinos dieser Welt, sondern auch online erfolgreich. Dort stehen schließlich nicht nur herkömmliche Casino-Spiele wie Black Jack online zur Verfügung, sondern auch Poker. Nach Gewinnen von mehr als elf Mio. Euro, trat sie vor einigen Jahren ab.

Autorin J. K. Rowling

Die Britin J. K. Rowling ging mit ihrem ersten Harry-Potter-Roman jahrelang hausieren, doch kein Verlag wollte die Geschichte des jungen Zauberers auf den Markt bringen. Als sie ein Jahr nach Fertigstellung des ersten Bandes endlich ein Verlagshaus fand, war dies der Beginn einer einzigartigen Karriere in der Literaturwelt. Ihre Bücher erreichten Verkaufszahlen in nie gekannter Höhe, heute ist Rowling die meistgelesene Autorin der Welt.

Damit nicht genug baute sie sich eine zweite Karriere unter dem männlichen Pseudonym „Robert Galbraith“ auf. Obwohl längst bekannt ist, dass sie hinter dem Namen steckt, veröffentlicht sie ihre Krimireihe weiterhin konsequent unter dem Pseudonym und hat sich damit weitere Lesergruppen erschlossen. Rowling zeigt sich als starke Frau, die auch öffentlichen Debatten um ihre Meinung nicht aus dem Weg geht.

Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde

Diesen sieht sich auf die Chefin der Europäischen Zentralbank regelmäßig ausgesetzt. Doch Christine Lagarde hat schon so manchen öffentlichen Sturm unbeschadet überstanden. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank ist Europas höchste Währungshüterin und kämpft seit ihrem Amtsantritt im Jahr 2019 gegen die Auswirkungen zahlreicher Krisen, wie aktuell der hohen Inflation.

Die Politikerin und Juristin war zuvor Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Finanzministerin Frankreichs, wechselte anschließend zum Internationalen Währungsfonds, den sie von 2011 bis ’19 leitete. Heute sitzt sie an einer zentralen Stelle im Machtgefüge der Europäischen Union.

Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel

Mitverantwortlich für den Aufstieg von Christine Lagarde war die damalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die CDU-Vorsitzende regierte Deutschland 16 Jahre lang und schaffte es, selbstbestimmt von dieser Position abzutreten. Ihre entschlossene Führung hat Deutschland zu einem entscheidenden Player in der internationalen Gemeinschaft gemacht.

Während ihrer Regierungszeit gab es keine Krise, bei der Merkel nicht an vorderster Front agierte. Ihre Prägung des politischen Systems in Deutschland war so stark, dass sich sogar ihr späterer Nachfolger Olaf Scholz als neue „Bundeskanzlerin“ bei den Wählern bewarb.