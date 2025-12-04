Elektronischer Streichelzoo

„Ist das lebendig oder tut es nur so?“, lautet die Charakterfrage im ersten „Elektronischen Streichelzoo“, den das Hertzlab Ende November im ZKM-Foyer eröffnet hat.

Die Bewohner: zehn schnurrende Robotermeerschweinchen, die auf Ansprache und Berührung ihres weichen Fells reagieren. So sollen Kinder wie Erwachsene in KI-Zeiten von sprechendem Spielzeug, Smart-Home-Sprachassistenten oder Large Language Models wie „Chat GPT“, die ein menschliches Gegenüber nachahmen, für eine wichtige Unterscheidung sensibilisiert werden: natürlich oder künstlich? Und dafür, wie empathisch unsere Beziehung zu Maschinen jetzt schon ist. Aber auch andere Zukunftsfragen schwingen im Gehege mit: Können Roboter Haustiere ersetzen? Haben sie das Potenzial, einsamen Menschen zu mehr Lebensfreude zu verhelfen? Und ist ein Roboterstreichelzoo ein Schritt in die richtige Richtung oder der komplette Irrweg?

Kinder können in Begleitung eines Erwachsenen eine halbe Stunde Zeit mit den Fellknäueln Plüsch, Pixel, Joshi, Dieter, Momo, Gigi, Milli, Lola, Coco und Mimi verbringen; auch Erwachsene ohne Kinder sind während der ZKM-Öffnungszeiten in der kostenlos zugänglichen Installation willkommen. -pat