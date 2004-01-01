element-i Gemeinschaftsschule Karlsruhe: Neue Wege zum Abitur

An der Freien element-i Gemeinschaftsschule Karlsruhe können Jugendliche seit dem Schuljahr 2024/25 ihren ganz eigenen Weg bis zum Abitur gehen.

Hier zählt nicht nur, was gelernt wird, sondern wie: mit Freude, Selbstvertrauen und klarem Blick in die Zukunft. Im Mittelpunkt steht das Prinzip „Heute lernen, was morgen wichtig ist.“ Die Schüler arbeiten projektorientiert, erforschen Themen, die sie wirklich interessieren, und entdecken so ihre Stärken. In altersgemischten Lernhäusern lernen sie von- und miteinander; viel vom Stoff wird in kleinen Gruppen erarbeitet, die Bezugspädagogen vermitteln den Schülern durch direktes Coaching, sich besser zu organisieren und selbstständig zu lernen. Sie bringen ihre Ideen in Projekte ein, entwickeln kreative Lösungsansätze und wachsen an den Erfahrungen – so auch bei der jährlichen „Herausforderung“, die die Schüler motivieren soll, mutig zu sein,

Neues auszuprobieren und die eigenen Grenzen zu überwinden (z.B. bei einer Radtour ans Nordkap). Interessierte Eltern und Schüler, die mit dem Gedanken spielen, in die Oberstufe der element-i Gemeinschaftsschule zu wechseln, besuchen die nächste Infoveranstaltung (Di, 13.1., 19 Uhr, Konrad-Zuse-Str. 11-13, Anmeld.: www.element-i.de/infoveranstaltungen-der-element-i-schulen). -pat