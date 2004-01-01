element-i Gemeinschaftsschule Karlsruhe: Neue Wege zum Abitur

Bildung & Wissen // Artikel vom 13.01.2026

element-i Gemeinschaftsschule Karlsruhe

An der Freien element-i Gemeinschaftsschule Karlsruhe können Jugendliche seit dem Schuljahr 2024/25 ihren ganz eigenen Weg bis zum Abitur gehen.

Hier zählt nicht nur, was gelernt wird, sondern wie: mit Freude, Selbstvertrauen und klarem Blick in die Zukunft. Im Mittelpunkt steht das Prinzip „Heute lernen, was morgen wichtig ist.“ Die Schüler arbeiten projektorientiert, erforschen Themen, die sie wirklich interessieren, und entdecken so ihre Stärken. In altersgemischten Lernhäusern lernen sie von- und miteinander; viel vom Stoff wird in kleinen Gruppen erarbeitet, die Bezugspädagogen vermitteln den Schülern durch direktes Coaching, sich besser zu organisieren und selbstständig zu lernen. Sie bringen ihre Ideen in Projekte ein, entwickeln kreative Lösungsansätze und wachsen an den Erfahrungen – so auch bei der jährlichen „Herausforderung“, die die Schüler motivieren soll, mutig zu sein,

Neues auszuprobieren und die eigenen Grenzen zu überwinden (z.B. bei einer Radtour ans Nordkap). Interessierte Eltern und Schüler, die mit dem Gedanken spielen, in die Oberstufe der element-i Gemeinschaftsschule zu wechseln, besuchen die nächste Infoveranstaltung (Di, 13.1., 19 Uhr, Konrad-Zuse-Str. 11-13, Anmeld.: www.element-i.de/infoveranstaltungen-der-element-i-schulen). -pat

Di, 13.1., 19 Uhr, Konrad-Zuse-Str. 11-13, Karlsruhe

Anfang « Lesungen im Tollhaus | Dr. Mark Benecke » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte rechnen Sie 9 plus 6.
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE WISSEN & BUCH-ARTIKEL

Angela Mende – „Rebalance Yourself“

Bildung & Wissen // Artikel vom 12.06.2026

Im malerischen Agriturismo La Scala in Salò am Westufer des Gardasees kann man prima urlauben – und noch mehr fürs mentale und körperliche Wohlbefinden tun.

Weiterlesen …
Akademie für Kommunikation Karlsruhe

Akademie für Kommunikation Karlsruhe: Tag der offenen Schule

Bildung & Wissen // Artikel vom 07.02.2026

Kreative Köpfe, die nach der Mittleren Reife beruflich „irgendwas mit Medien und Design“ machen möchten, sind an dieser weiterführenden privaten Ganztagsschule richtig.

Weiterlesen …
Akademie für Kommunikation

Akademie für Kommunikation Karlsruhe

Bildung & Wissen // Artikel vom 07.02.2026

Die kreative Privatschule für berufliche Bildung in Karlsruhe.

Weiterlesen …
Dr. Mark Benecke (Foto: Jara Reker)

Dr. Mark Benecke

Bildung & Wissen // Artikel vom 14.01.2026

Dank Dr. Tod weiß auch der interessierte Laie, was High-Velocity-Impact-Blood-Spatter-Pattern sind und wie mit Luminol unsichtbare Blutspuren an Tatorten zum Leuchten gebracht werden.

Weiterlesen …
element-i Gemeinschaftsschule Karlsruhe

element-i Gemeinschaftsschule Karlsruhe: Neue Wege zum Abitur

Bildung & Wissen // Artikel vom 13.01.2026

An der Freien element-i Gemeinschaftsschule Karlsruhe können Jugendliche seit dem Schuljahr 2024/25 ihren ganz eigenen Weg bis zum Abitur gehen.

Weiterlesen …
Lutz van der Horst (Foto: Sector 3)

Lesungen im Tollhaus

Bildung & Wissen // Artikel vom 07.01.2026

Der u.a. mit dem „Adolf-Grimme-Preis“ ausgezeichnete satirische Außenreporter der ZDF-„Heute-Show“ tut sich in „Konfetti-Blues – Ein Liebesroman“ erstmals als Buchautor hervor. Moderation: Thilo Gosejohann (Mi, 21.1.).

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über BILDUNG & WISSEN

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper