element-i Gemeinschaftsschule Karlsruhe: Neue Wege zum Abitur
Bildung & Wissen // Artikel vom 13.01.2026
An der Freien element-i Gemeinschaftsschule Karlsruhe können Jugendliche seit dem Schuljahr 2024/25 ihren ganz eigenen Weg bis zum Abitur gehen.
Hier zählt nicht nur, was gelernt wird, sondern wie: mit Freude, Selbstvertrauen und klarem Blick in die Zukunft. Im Mittelpunkt steht das Prinzip „Heute lernen, was morgen wichtig ist.“ Die Schüler arbeiten projektorientiert, erforschen Themen, die sie wirklich interessieren, und entdecken so ihre Stärken. In altersgemischten Lernhäusern lernen sie von- und miteinander; viel vom Stoff wird in kleinen Gruppen erarbeitet, die Bezugspädagogen vermitteln den Schülern durch direktes Coaching, sich besser zu organisieren und selbstständig zu lernen. Sie bringen ihre Ideen in Projekte ein, entwickeln kreative Lösungsansätze und wachsen an den Erfahrungen – so auch bei der jährlichen „Herausforderung“, die die Schüler motivieren soll, mutig zu sein,
Neues auszuprobieren und die eigenen Grenzen zu überwinden (z.B. bei einer Radtour ans Nordkap). Interessierte Eltern und Schüler, die mit dem Gedanken spielen, in die Oberstufe der element-i Gemeinschaftsschule zu wechseln, besuchen die nächste Infoveranstaltung (Di, 13.1., 19 Uhr, Konrad-Zuse-Str. 11-13, Anmeld.: www.element-i.de/infoveranstaltungen-der-element-i-schulen). -pat
Di, 13.1., 19 Uhr, Konrad-Zuse-Str. 11-13, Karlsruhe
WEITERE WISSEN & BUCH-ARTIKEL
Angela Mende – „Rebalance Yourself“
Bildung & Wissen // Artikel vom 12.06.2026
Im malerischen Agriturismo La Scala in Salò am Westufer des Gardasees kann man prima urlauben – und noch mehr fürs mentale und körperliche Wohlbefinden tun.Weiterlesen … Angela Mende – „Rebalance Yourself“
Akademie für Kommunikation Karlsruhe: Tag der offenen Schule
Bildung & Wissen // Artikel vom 07.02.2026
Kreative Köpfe, die nach der Mittleren Reife beruflich „irgendwas mit Medien und Design“ machen möchten, sind an dieser weiterführenden privaten Ganztagsschule richtig.Weiterlesen … Akademie für Kommunikation Karlsruhe: Tag der offenen Schule
Akademie für Kommunikation Karlsruhe
Bildung & Wissen // Artikel vom 07.02.2026
Die kreative Privatschule für berufliche Bildung in Karlsruhe.Weiterlesen … Akademie für Kommunikation Karlsruhe
Dr. Mark Benecke
Bildung & Wissen // Artikel vom 14.01.2026
Dank Dr. Tod weiß auch der interessierte Laie, was High-Velocity-Impact-Blood-Spatter-Pattern sind und wie mit Luminol unsichtbare Blutspuren an Tatorten zum Leuchten gebracht werden.Weiterlesen … Dr. Mark Benecke
element-i Gemeinschaftsschule Karlsruhe: Neue Wege zum Abitur
Bildung & Wissen // Artikel vom 13.01.2026
An der Freien element-i Gemeinschaftsschule Karlsruhe können Jugendliche seit dem Schuljahr 2024/25 ihren ganz eigenen Weg bis zum Abitur gehen.Weiterlesen … element-i Gemeinschaftsschule Karlsruhe: Neue Wege zum Abitur
Lesungen im Tollhaus
Bildung & Wissen // Artikel vom 07.01.2026
Der u.a. mit dem „Adolf-Grimme-Preis“ ausgezeichnete satirische Außenreporter der ZDF-„Heute-Show“ tut sich in „Konfetti-Blues – Ein Liebesroman“ erstmals als Buchautor hervor. Moderation: Thilo Gosejohann (Mi, 21.1.).Weiterlesen … Lesungen im Tollhaus
Kommentare
Einen Kommentar schreiben