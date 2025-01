Elisabeth Schröder

Bildung & Wissen // Artikel vom 01.01.2025

Im Hotel Villa Schindler am westlichen Ufer des Gardasees kann man nicht nur urlauben, sondern auch etwas fürs mentale und körperliche Wohlbefinden tun: Qigong-Expertin und Coach Angela Mende aus Durlach taucht mit ihrem Fünf-Tages-Retreat in täglich drei bis vier entspannten Kurzsessions in die Welt des Qigong ein, das seine Wurzeln in der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) hat.