Entdecken Sie die Welt der E-Shishas: Einsteigerleitfaden zur Paradise Shisha Vape

In den vergangenen Jahren hat sich die Welt des Rauchens deutlich verändert und viele neue Möglichkeiten hervorgebracht, die man natürlich nicht immer alle sofort auf dem Schirm haben kann.

Insbesondere, was die elektronischen Geräte, wie Verdampfer anbelangt, gibt es hier ein breites Feld zu entdecken. Was die modernen Möglichkeiten so alles für uns bereithalten und wo die Unterschiede liegen, soll der folgende Text einmal deutlich machen.

Unterschiede zwischen E-Shisha und E-Zigaretten

E-Shisha und E-Zigaretten stehen quasi als Symbol für das moderne Rauchen und sind doch in einigen Punkten sehr unterschiedlich. Das E bei der Shisha steht hier für den Begriff elektronisch oder elektronische Shisha. Gleiches gilt bei der E-Zigarette, was oftmals zu der Annahme führt, dass es sich auch um ein gleiches oder sehr ähnliches Produkt handelt.

Eine E-Zigarette gibt es sowohl mit als auch ohne Nikotin, während die E-Shisha i.d.R. immer ohne Nikotin ist. Hier findet sich also der erste wesentliche Unterschied. Ähnlich sieht es auch bei der geschmacklichen Vielfalt aus, denn auch hier gehen beide Produkte ein Stück auseinander.

Bei E-Zigaretten besteht eine große Aromenvielfalt, da die einzelnen Liquids auch gemischt werden können. Es besteht also die Möglichkeit, hier einen ganz individuellen Geschmack zu kombinieren, der auf die eigenen Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt ist. Bei einer E-Shisha sind die Liquids bereits fertig abgemischt.

Ein weiterer Punkt, der hier als Unterschied deklariert werden muss, ist die Kapazität des Akkus. Die Lebensdauer und Laufzeit eines Akkus von einer E-Zigarette ist wesentlich höher als bei einer E-Shisha.

Der größte Unterschied besteht in der Nutzbarkeit beider Produkte: Eine E-Zigarette ist wiederaufladbar und kann mit verschiedenen Liquids befüllt werden. Eine E-Shisha ist hingegen als Einwegprodukt zu verstehen. Solche Einwegprodukte sind auch unter dem Namen Elfbar bekannt. Typischerweise sind diese Produkte für 600 Züge ausgelegt und müssen bzw. können nicht wieder aufgeladen oder neu befüllt werden.

Paradise Vape and Shisha – passender Genuss für jeden Moment

Entdecken Sie die Welt der E-Shishas mit Paradise Shisha, die Ihnen einen passenden Genuss für jeden Moment bieten. Während es bei herkömmlichen Zigaretten keine großen Unterschiede bei den Geschmacksrichtungen gab und gibt, ist bei E-Zigaretten und E-Shishas ein ganzes Meer voller Varianten verfügbar.

Angefangen bei den typischen Geschmacksnoten, wie bspw. Apfel, Birne, Kirsch oder auch Orange. Nahezu jede Fruchtart ist als Liquid verfügbar und kann im Verdampfer genutzt werden. Wer es gerne etwas süßer mag, der kann sich natürlich auch gerne den Geschmack einer Schokolade gönnen.

Doch auch ganz ausgefallene Produkte stehen neben den typischen Varianten zur Verfügung. So gibt es bspw. einige Hersteller, wie 187 Straßenbande, die mit ihren ganz eigenen Angeboten für Gesprächs- und Genussstoff sorgen. Spezielle Mischungen, die dann unter Namen wie Juicy Puzzy oder Miami Vice in den Regalen zu finden sind und ihren ganz eigenen Geschmack mitbringen.

Sowohl bei E-Zigaretten als auch bei den E-Shishas gibt es hier ein ganz breites Spektrum von unterschiedlichen Richtungen, sodass es in der Regel sehr einfach ist, ein passendes Produkt für den persönlichen Geschmack zu finden.

Besonders interessant ist es aber auch, Liquids zu mischen, was eines der Besonderheiten einer E-Zigarette ist. Hier kann man noch ein bisschen mehr ins Detail gehen und ganz gezielt die eigenen Wünsche in das Produkt einfließen lassen. Ganz nach Belieben können hier verschiedene Geschmacksrichtungen miteinander kombiniert und in ein gewünschtes Verhältnis gepackt werden. Auf diese Weise kann man nicht nur exakt auf den persönlichen Geschmackswunsch eingehen, sondern auch einfach mal ganz neue Dinge ausprobieren.

Die große Vielfalt der Produkte sorgt aber auch dafür, dass man zu jeder Gefühlslage auch den richtigen Geschmack bekommt. Während man bei einer herkömmlichen Zigarette lediglich in den Genuss der Zigarette selbst kam, kann man bei E-Zigaretten und E-Shishas auch eine passende Geschmacksnote erfahren. Schließlich hat man als Raucher ja nicht immer Lust auf die gleichen Momente. Manchmal mag man eben Früchte, manchmal Schokolade. Bei E-Zigaretten und E-Shishas kann man den eigenen Wünschen nachgehen.