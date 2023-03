Eröffnung: BLB-Lernwerkstatt

So verschieden wie die NutzerInnen der Badischen Landesbibliothek sind auch ihre Lerngewohnheiten.

Während mit den Lesesälen, dem Wissenstor und dem Offenen Magazin bereits beliebte Lernorte zum konzentrierten Arbeiten zur Verfügung stehen, wird am Di, 14.3. ein weiterer Platz für den kreativen Austausch eröffnet – ob Gruppenarbeiten oder gemeinsame Projekte: Die neue Lernwerkstatt umfasst Touchdisplays, ein Mediastudio, zwei Schnittplätze und einen hybriden Seminarraum.

Mit einem Netzwerk an Kooperationspartnern wird außerdem ein ebenso breites wie niedrigschwelliges Programm an Services und Veranstaltungen geboten – alles unter dem Slogan „Gemeinsam. Flexibel. Kreativ“: Gemeinsam mit den NutzerInnen soll sich die Lernwerkstatt in Zukunft stetig bedarfsorientiert verändern; flexibel sind die Ausstattung, das Mobiliar und die Medientechnik, aber auch die dahinterstehenden Menschen; kreativ bedeutet, dass didaktische Formate Raum haben, in denen etwas geschaffen wird, eine neue Idee, ein gemeinsames Vorhaben oder eine neue Fähigkeit entsteht.

Gefeiert wird die Eröffnung mit einer Woche voll kostenfreier Workshops, Talks und Mitmachaktionen rund um die Themen Video- und Bildproduktion sowie Zukunfts- und Digitalkompetenzen (Mi-Sa, 15.-18.3., Programm & Anmeld.: www.blb-karlsruhe.de/kalender). Und im BLB-Lesesaal finden Abiturienten Literatur zu den aktuellen Prüfungsthemen der allgemeinbildenden Gymnasien in Ba-Wü in einem separaten Regal. Übersicht unter www.blb-karlsruhe.de/abiturapparat. -pat