Eröffnung: Lernort Frog

Das Team von Urbane Gärten Karlsruhe eröffnet seinen bereits bewirtschafteten „Lernort für regenerativen Obst- und Gemüse-Anbau“, der Wissen, Praxis und Gemeinschaft verbinden soll.

Auf der 5.000 Quadratmeter großen Fläche im Naturschutzgebiet Fritschlach wachsen ein Marktgarten, der künftig frisches Gemüse hervorbringt, ein Agroforst sowie erste Obstbäume.

Frog ist als offener Raum zum Erproben und Lernen für Bildung, Austausch und Begegnung konzipiert; es gibt Aktionsformate für verschiedene Altersgruppen: „Unser Ziel ist es, Wissen rund ums Gärtnern weiterzugeben, gesunde Lebensmittel zugänglich zu machen und Menschen zu ermutigen, selbst aktiv zu werden.“

Anmeld.: info@urbanegaerten.org. -pat