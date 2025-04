Eröffnungsfest: Bildungscampus West

Die Musikschule der Stadt Karlsruhe, das Badische Konservatorium, ist nach jahrelanger Standortsuche und Sanierung der Dragonerkaserne in den Sommerferien 2024 in der Kaiserallee 12 c eingezogen und damit Teil des Bildungscampus’ Weststadt geworden, auf dem bereits die VHS und das IBZ ansässig sind.

Die drei Kooperationspartner arbeiten in Projekten und bei Veranstaltungen zusammen – und feiern nun die große Eröffnung. Mit dem gemeinsamen, im Land der Farben spielenden Musical „Kunterbunt“ für Kinder im Grundschulalter von Gabriele Fehrs und Markus Voigt, das per Livestream aus dem Konzertsaal in den Hof übertragen wird: Als einzelne Farben den König beeinflussen, sie zu bevorzugen, droht der Regenbogen als Sinnbild für eine tolerante Gesellschaft zu verblassen... Beteiligt sind u.a. der Kons-Kinderchor Tönespucker, Chorkinder der Hebel- und Gutenbergschule sowie Konservatoriums-Musiker.

Alle drei Häuser haben Tag der offenen Tür: Am Kons kann man drei Stunden lang Instrumente ausprobieren sowie einen Percussionworkshop besuchen, im IBZ stellen sich die internationalen Hausvereine und das Erstinformation und -orientierung für Zugewanderte anbietende Projekt „Willkommen in Karlsruhe“ mit Spielen zum Ausprobieren vor und in der VHS gibt’s Schnupperkurse, während auf dem Hof des Dragonerareals ein buntes Rahmenprogramm samt Open-Air-Bühne steigt: Die IBZ-Vereine bieten internationale Küche, Hobbyköche können an einem Stand selbst bei der Curryzubereitung Hand anlegen, das Kons macht Bastel- und Spielangebote zum Thema Farben. Und zum Abschluss studieren Eletra und Beatrice von der Tanzschule Tanzando ab 17.40 Uhr mit den Gästen einen Line-Dance ein. -pat