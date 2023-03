Evangelische Erwachsenenbildung Karlsruhe

„Impulse geben“ für das Leben mit all seinen Herausforderungen im Hier und Jetzt möchte die Ev. Erwachsenenbildung Karlsruhe.

Ob es um die Frage der Demokratiefähigkeit geht, um nachhaltigen Lebensstil oder um eine geerdete Spiritualität. Mit der AG Wohnwerkstatt Karlsruhe bietet die Ev. Erwachsenenbildung ein Veranstaltungsprogramm rund ums gemeinschaftliche, selbstbestimmte Wohnen an („Mehrgenerationencafé Wundertreff – Engagement von Jung und Alt im Quartier“: Do, 20.4., 17-19 Uhr, Wohnprojekt Sophia; „Betreutes Wohnen“, Di, 25.4., 17-18.15 Uhr, online). Mit anderen AkteurInnen bringt man sich bei Veranstaltungen wie den „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ oder der „Woche der Stille“ ein und arbeitet in Kooperation mit religiösen und säkularen Einrichtungen.

Man fragt nach Verbindungen von Kultur und Religion („Religion in der Gegenwartsgesellschaft“: Mi, 26.4., 19.30-21 Uhr, online) und stärkt Menschen in ihren Lebens- und Beziehungsformen („Herausforderung Mannsein – Vatersein“: Sa, 1.4., 9.30-12.30 Uhr, online; „Das Weinen abgewöhnt, die Angst vergraben – Kriegskinder tauschen sich aus“: Di, 4.+18.4., 10-11.30 Uhr, Ev. Erwachsenenbildung). Dabei möchte die Ev. Erwachsenenbildung stets „ein Lernen fördern, das Kopf, Herz und Hand anspricht“. Im Fachbereich „Junge Alte“ kommen gezielt jene zum Zug, die schon etwas älter an Lebensjahren sind und sich bei Vorträgen und Exkursionen weiterbilden möchten („Unterwegs auf den Konzertpodien der Welt – in Karlsruhe zu Hause“: Mi, 19.4.; „Nanotechnologie – wo und wieso?“; Mi, 26.4., je 10-11.30 Uhr, Gemeindehaus Durlach & online). -pat