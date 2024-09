Sport ohne Fair Play ist schwer vorstellbar.

Aber wie sieht es bei der Produktion von Sportkleidung und -bällen aus? Die Wanderausstellung „Fit For Fair“ (8.-19.10., 10-18.30 Uhr) widmet sich während der „Fairen Wochen“ der fairen Produktion von Sportartikeln. Sie zeigt aktuelle Zustände in den Produktionsstätten auf und bietet Lösungen an, Sportprodukte fair zu erwerben.

Am Mi, 16.10. hält Robert Weber von der Bad Boyz Ballfabrik seinen Multimediavortrag „Der Ball ist rund – Faire Ballproduktion in Pakistan“ (19 Uhr) mit anschließendem Austausch. Das Familienunternehmen aus Aufseß im Landkreis Bayreuth lässt seit Jahren in Pakistan fertigen, pflegt zu den Herstellern intensive Kontakte, besucht sie mindestens einmal jährlich und zahlt faire Preise. So können sowohl die Mitarbeiter auf einem guten Niveau entlohnt als auch wichtige Investitionen im Bereich der Arbeitsplatzausstattung vorgenommen werden. Themen des Vortrags sind u.a. Geschlechtergleichheit, Markt- und Kennzahlen, ökologische Konsequenzen und Best-Practice-Beispiele. -pat