Forum Recht im Dialog

Bildung & Wissen // Artikel vom 21.12.2025

Stiftung Forum Recht (Foto: Felix Grünschloß) 

Seit 2025 lädt die Stiftung Forum Recht an ihren Standorten in Karlsruhe und Leipzig zum abendlichen Austausch ein.

Zu Gast bei Direktor Cord Brügmann sind Persönlichkeiten aus Recht, Kultureinrichtungen und Bildungswesen. In einem kurzen Impuls beleuchten sie jeweils ein Thema, das im Zusammenhang mit der Stiftungsarbeit steht – von aktuellen Fragen des Rechts und des Rechtsstaats über Zukunftsthemen bis hin zu Entwicklungen innerhalb der Stiftung. Im Anschluss an den Dialog gibt es die Möglichkeit, bei einem Getränk mit Gästen und Teammitgliedern aus den verschiedenen Fachbereichen ins Gespräch zu kommen.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Der Januar-Gesprächspartner des Stiftungsdirektors wird zeitnah auf www.stiftung-forum-recht.de verkündet. -pat

Mi, 21.1., 17.30-19 Uhr, Stiftung Forum Recht, Karlstr. 45 a, Karlsruhe

