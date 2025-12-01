Forum Recht im Dialog
Bildung & Wissen // Artikel vom 21.12.2025
Seit 2025 lädt die Stiftung Forum Recht an ihren Standorten in Karlsruhe und Leipzig zum abendlichen Austausch ein.
Zu Gast bei Direktor Cord Brügmann sind Persönlichkeiten aus Recht, Kultureinrichtungen und Bildungswesen. In einem kurzen Impuls beleuchten sie jeweils ein Thema, das im Zusammenhang mit der Stiftungsarbeit steht – von aktuellen Fragen des Rechts und des Rechtsstaats über Zukunftsthemen bis hin zu Entwicklungen innerhalb der Stiftung. Im Anschluss an den Dialog gibt es die Möglichkeit, bei einem Getränk mit Gästen und Teammitgliedern aus den verschiedenen Fachbereichen ins Gespräch zu kommen.
Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Der Januar-Gesprächspartner des Stiftungsdirektors wird zeitnah auf www.stiftung-forum-recht.de verkündet. -pat
Mi, 21.1., 17.30-19 Uhr, Stiftung Forum Recht, Karlstr. 45 a, Karlsruhe
WEITERE WISSEN & BUCH-ARTIKEL
Angela Mende – „Rebalance Yourself“
Bildung & Wissen // Artikel vom 12.06.2026
Im malerischen Agriturismo La Scala in Salò am Westufer des Gardasees kann man prima urlauben – und noch mehr fürs mentale und körperliche Wohlbefinden tun.Weiterlesen … Angela Mende – „Rebalance Yourself“
Akademie für Kommunikation Karlsruhe: Tag der offenen Schule
Bildung & Wissen // Artikel vom 07.02.2026
Kreative Köpfe, die nach der Mittleren Reife beruflich „irgendwas mit Medien und Design“ machen möchten, sind an dieser weiterführenden privaten Ganztagsschule richtig.Weiterlesen … Akademie für Kommunikation Karlsruhe: Tag der offenen Schule
Akademie für Kommunikation Karlsruhe
Bildung & Wissen // Artikel vom 07.02.2026
Die kreative Privatschule für berufliche Bildung in Karlsruhe.Weiterlesen … Akademie für Kommunikation Karlsruhe
Dr. Mark Benecke
Bildung & Wissen // Artikel vom 14.01.2026
Dank Dr. Tod weiß auch der interessierte Laie, was High-Velocity-Impact-Blood-Spatter-Pattern sind und wie mit Luminol unsichtbare Blutspuren an Tatorten zum Leuchten gebracht werden.Weiterlesen … Dr. Mark Benecke
Lesungen im Tollhaus
Bildung & Wissen // Artikel vom 07.01.2026
Der u.a. mit dem „Adolf-Grimme-Preis“ ausgezeichnete satirische Außenreporter der ZDF-„Heute-Show“ tut sich in „Konfetti-Blues – Ein Liebesroman“ erstmals als Buchautor hervor. Moderation: Thilo Gosejohann (Mi, 21.1.).Weiterlesen … Lesungen im Tollhaus
Forum Recht im Dialog
Bildung & Wissen // Artikel vom 21.12.2025
Seit 2025 lädt die Stiftung Forum Recht an ihren Standorten in Karlsruhe und Leipzig zum abendlichen Austausch ein.
Kommentare
Einen Kommentar schreiben