Franziska Schutzbach, Anna Preil & The Golden Age Of Crime

Soziologin und Sachbuchautorin Franziska Schutzbach (Mo, 3.2. 20 Uhr) zeigt in „Revolution der Verbundenheit“ anhand vieler Beispiele, „Wie weibliche Solidarität die Gesellschaft verändert“ hat.

Nachdem Kinder-TV-Moderatorin Annika „Anna“ Preil (Sa, 8.2., 14 Uhr) ihr reich illustriertes Kinderbuchdebüt „Annis wilde Tierabenteuer – Auf in den Dschungel!“ (erster Platz beim „Deutschen Kinderbuchpreis“ 2024) vorgestellt hat, geht’s bei Denis Scheck und Dietmar Bär in die „Golden Age Of Crime“ (Fr, 21.2., 20 Uhr): Mit einer kuratierten Auswahl an britischen Klett-Cotta-Krimiklassikern von den 20er bis 60er Jahren, denen der Schauspieler und Kölner „Tatort“-Kommissar seine Stimme leiht. -pat