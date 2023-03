Fünf interessante Studiengänge, die man nicht außer Acht lassen sollte

Nun geht es darum, das passende Studium auszuwählen. Die meisten angehenden Studenten sind dabei auf der Suche nach einem Studienfach, das ihnen besonders gute Zukunftsaussichten bietet.

Bei der Auswahl des passenden Studiengangs spielen selbstverständlich in erster Linie die persönlichen Kenntnisse, Interessen, Fähigkeiten und Talente eine Rolle. Besonders zukunftsträchtig zeigen sich heute jedoch Studiengänge, welche sich um den rasanten Fortschritt der Digitalisierung drehen.

Die MINT-Studiengänge

Geht es um Studiengänge mit hohem Zukunftspotential, sind vor allem die sogenannten MINT-Studiengänge zu nennen. Die Abkürzung MINT steht dabei für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

Selbstverständlich zeigen sich die Studiengänge aus diesen Bereichen nicht unbedingt als einfach, da sie sich als äußerst mathematisch und umfangreich gestalten. Aus diesem Grund sollten diejenigen, die sich für einen solchen Studiengang entscheiden, ein entsprechendes Interesse sowie die nötigen Grundkenntnisse in diesen Bereichen mitbringen.

Data Science

Auch bei dem Studiengang „Data Science“ können sich die StudenteInnen nach ihrem erfolgreichen Abschluss über vielversprechende Zukunftsaussichten freuen. Experten in diesem Bereich sind aktuell noch kaum zu finden, weshalb eine äußerst hohe Nachfrage nach ihnen besteht – heutzutage werden Daten schließlich häufig auch als das neue Gold bezeichnet.

Dennoch: In diesem Studiengang liegt der Fokus vor allem auf Zahlen. In weiten Teilen entspricht er einem Informatikunterricht. Die Studenten beschäftigen sich u.a. mit Themen wie Datenanalysen, Datensammlungen und Datenaufbereitung. Diejenigen, die sich eher für künstlerische Themen anstatt für blanke Zahlen interessieren, sind bspw. besser beraten, wenn sie etwa Filmmusik an der Musicube Academy studieren.

Digital Transformation

Wird von den Studiengängen der Zukunft gesprochen, wird ebenfalls das Studienfach „Digital Transformation“ immer wieder genannt. In diesem lernen die Studenten, wie das Management und die Prozesse in Unternehmen zukunftsorientiert ausgerichtet – also digitalisiert – werden können.

Bei der Digitalisierung handelt es sich um einen kontinuierlichen Prozess, sodass eine ständige Anpassung und Aktualisierung der Unternehmensabläufe nötig ist. Die Nachfrage nach entsprechenden Experten in diesem Bereich ist demnach äußerst groß. U.a. werden in dem Studium Themen wie Social Media, digitales Marketing, digitale Ökonomie und Business Intelligence behandelt. Der Studiengang lässt sich demnach durchaus als digitales Wirtschaftsstudium bezeichnen.

Digital Retail Management & E-Commerce

Im Rahmen der Digitalisierung ist ebenfalls die Bedeutung der Studiengänge „E-Commerce“ und „Digital Retail Management“ maßgeblich gestiegen. Heutzutage lassen sich schließlich kaum noch Verbraucher finden, die nicht wenigstens von Zeit zu Zeit über das Internet einkaufen. Die Beliebtheit des Onlineshoppings steigt bereits seit Jahren kontinuierlich an.

Der Studiengang fokussiert sich vor allem auf die Themen Mobile Commerce, Logistik und Onlinehandel. Den Studenten werden sämtliche Prozesse vermittelt, die zwischen dem Onlineshop und den Endverbrauchern stehen. Daneben werden ebenfalls die Vor- und Nachteile des Onlinehandels verglichen mit dem herkömmlichen lokalen Handel beleuchtet.

Grundsätzlich handelt es sich auch bei diesen Studiengängen um ein wirtschaftliches Studium. Das Niveau fällt jedoch durchschnittlich niedriger als in den klassischen MINT-Studiengängen aus.

Die klassischen Studiengänge

Neben all diesen neumodischen Studiengängen sind die klassischen Studienfächer wie Medizin, BWL, Psychologie und Jure jedoch keinesfalls zu vernachlässigen. Auch in Zukunft ist die Gesellschaft schließlich noch auf Manager, Ärzte, Psychologen und Juristen und Co. angewiesen.

Sollten die persönlichen Interessen demnach eher zu einem dieser Studienfächer tendieren, zeigen sich die Zukunftsaussichten auch hier noch immer überaus positiv.