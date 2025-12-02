Gaea Schoeters, Livia de Stefani, „New Adult Lesenacht“ & Natalie G. Fahrner

Bildung & Wissen // Artikel vom 02.12.2025

Livia de Stefani

Nach ihrem Sensationserfolg mit dem wuchtigen Afrika-Roman „Trophäe“ nähert sich die belgische Schriftstellerin Gaea Schoeters in „Das Geschenk“ den existenziellen Themen der Globalisierung.

Botswanas Präsident hat 20.000 Elefanten nach Deutschland geschickt, weil die Bundesregierung ein Einfuhrverbot von Jagdtrophäen beschlossen und damit den armen Regionen die Lebensgrundlage entzogen hat (Di, 2.12., 19 Uhr, Stadtbibliothek, Stephanus-Koop).

Dann stellen Verlegerin Monika Lustig und Übersetzerin Klaudia Ruschkowski Livia de Stefanis ursprünglich 1953 und im Mai bei Edition Converso in deutscher Fassung erschienene düstere Mafia-Tragödie „Trauben schwarz wie Blut“ vor (Mi, 3.12., 19.30 Uhr). Zum 1.1. geht die Edition Converso in der Friedenauer Presse auf, wo Lustig weiterhin unterm Dreizack der Amphitrite als Herausgeberin fungiert.

Tags drauf folgt die von Livemusik begleitete „New Adult Lesenacht“, an der Kristin MacIver („Break The Rules“) und Regina Meissner („Von Rache verführt“) aus ihren Historical-Romance-Geschichten lesen (Do, 4.12., 19.30 Uhr).

Zum Abschluss des ersten „New Adult“-Programms taucht Natalie G. Fahrner, regionale „Autorin für Fantasy, Western und Sci-Fi/Dystopie“, mit „Frost und Feuer“ sowie thematisch passenden Snacks ein in die Welt ihrer „Drachenjäger von Raptor Creek“ (Fr, 5.12., 19 Uhr). -pat

Stephanus-Buchhandlung, Karlsruhe

