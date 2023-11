Gamification in Online-Casinos & alles Wissenswerte darüber – mehr Spiele oder nicht

Spiele in Online-Casinos werden immer mehr durch die sogenannte Gamification verändert.

Viele Spiele sind virtueller gestaltet und können mit den Spielen, die vor ein paar Jahren noch im Online-Casino vorzufinden waren, nicht mehr verglichen werden. Waren die Spiele im Online-Casino relativ langweilig und die Grafik schlecht, so sind es heute fast schon Kunstwerke, die zur Verfügung stehen.

Das passende Online-Casino finden

Wichtig ist, sich aber nicht nur auf die Casino-Spiele zu konzentrieren, sondern auch auf die Plattform, auf der die Spiele zu finden sind. Es gibt unglaublich viele Online-Casinos, sodass im Vorfeld ein Vergleich durchgeführt werden sollte, um sodann das für sich beste Online-Casino finden zu können. Doch worauf ist zu achten?

Zuvor geht es um die Frage der Seriosität: Kann dem Online-Casino das Vertrauen geschenkt werden? Hat das Online-Casino eine Lizenz, so sind betrügerische Machenschaften ausgeschlossen. Bewertungen, die im Internet zu finden sind, helfen weiter, wenn es um die Frage geht, ob das Online-Casino empfehlenswert bzw. nutzerfreundlich ist.

Welche Zahlungsoptionen gibt es? Wer mit der Banküberweisung oder der Kreditkarte das Glücksspielkonto kapitalisieren will, wird in der Regel bei fast jedem Online-Casino diese Zahlungsoptionen finden. Wer jedoch Skrill, Paypal oder auch Kryptowährungen nutzen möchte, muss sich schon intensiver mit den Zahlungsmethoden befassen.

Zudem geht es auch um die Frage der Kontaktaufnahme: Gibt es einen umfangreichen FAQ-Bereich und welche Kanäle stehen zur Verfügung, wenn Fragen aufgetaucht oder mitunter nicht zu überspringende Herausforderungen gewachsen sind?

Des Weiteren ist es ratsam, auf den Bonus zu achten. Viele Online-Casinos werben mit einem Bonus für Neukunden – dieser wird gerne als Willkommens- oder Neukundenbonus bezeichnet. Wichtig ist aber nicht nur die Bonussumme zu beachten, sondern auch die Bonusbedingungen. Denn der Bonusbetrag muss mehrfach umgesetzt werden, dafür bleibt i.d.R. nicht immer Zeit. Zudem sollte man auch einen Blick auf mögliche Bonusangebote für treue Kunden werfen; einige Online-Casinos arbeiten auch mit Treueprogrammen.

Die Elemente der Gamification

Heutzutage wird der Spieler von virtuellen Figuren begrüßt, sogenannte Avatare, die ihn in eine völlig neue Welt begleiten. Bei einigen Online-Casino Spielen werden Geschichten erzählt; einige Online-Casinos sind sogar in der Welt integriert. So gibt es etwa auch Online-Casinos, die einen virtuellen Flughafen geschaffen haben. D.h., man sammelt Flugmeilen, kann den VIP-Service in Anspruch nehmen und vieles mehr. Schlussendlich haben die Verantwortlichen der Online-Casinos verstanden, dass die Kunden besonders lange bleiben, wenn sie sich wohlfühlen und unterhalten werden.

Dass man sodann auf Gamification setzt, ist nachvollziehbar. Schlussendlich werden hier verschiedene Elemente verwendet, die durchaus ansprechend sind: Punkte, Avatare, Bestenlisten, Abzeichen, Wettbewerbe oder auch Leistungsverfolgungen.

Der Mensch ist daran interessiert, sich mit anderen Personen zu messen. Das kann man etwa bei Apps beobachten. Geht es darum, Schritte zu sammeln, etwa 10.000 pro Tag, werden es wohl deutlich mehr, wenn der Erfolg auf Plattformen geteilt wird. Am Ende will man gewinnen.

Neue Kunden müssen gefunden & gehalten werden

Die Online-Casinos servieren Highlights. So gibt es etwa Bonuspunkte – auch bei Casino Spiele ohne Registrierung. Was mit den Bonuspunkten passiert? Man kann sie etwa am Glücksrad einlösen; mitunter kann man die Punkte auch gegen Freispiele eintauschen. Der Spieler kann auch Punkte sammeln, um dann ein kostenloses Abo einer Zeitung oder eines Magazins zu bekommen.

Neben der Tatsache, dass versucht wird, mit Bonuspunkten neue Kunden zu gewinnen, die man auch langfristig hält, gibt es auch immer mehr Online Casinos, die auf visuelle Effekte setzen. Wie schon erwähnt, waren die Online-Casinos früher relativ unspektakulär. Die Grafik ließ immer zu wünschen übrig. Heute ist das aber völlig anders. Seit geraumer Zeit wird intensiv in die Grafik investiert, sodass hier wunderbare Online-Spiele entstanden sind.