Gamification – Lernen macht Spaß

Videospiele gehören zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen von Kindern und Jugendlichen auf der ganzen Welt.

Die spannenden Herausforderungen, das Sammeln von Punkten und das Erreichen von Zielen machen Videospiele für viele junge Menschen so attraktiv. Aber können diese Elemente auch für den Unterricht genutzt werden? Die Antwort lautet ja – mit Gamification.

Gaming im positiven Licht

Videospiele haben in den vergangenen Jahren immer mehr Kinder und Jugendliche fasziniert. Beliebte Videospiele wie „Fortnite“, „Minecraft“ und „Among Us“ ziehen Millionen von jungen Spielern weltweit an. Während einige Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen von Videospielen auf Kinder und Jugendliche bestehen, haben viele Spiele auch positive Effekte, wie die Verbesserung von kognitiven Fähigkeiten und sozialen Fähigkeiten. Elemente aus der Welt der Games lassen sich auch zu pädagogischen Zwecken nutzen. Nicht zu vernachlässigen ist auch das Potenzial, das ein ernsthaftes Interesse an Games mit sich bringen kann.

Nicht nur von einer Karriere im E-Sports träumen manche Jugendlichen. Berufsfelder wie Spieleentwickler und Programmierer rücken bei einigen mathematisch begabten Schülern mit Spaß an Videogames in den Vordergrund. Wer viel Zeit mit Videogames verbringt, hat bestimmt schon Bugs und Glitches erlebt. Die Fehler im Spiel, wie sie hier von Cyberghost aufgeführt werden, haben zum Teil lustige Auswirkungen auf die Spiele. Solche Effekte machen neugierig und wecken manchmal das Interesse an den Vorgängen bei der Spieleentwicklung und Programmierung.

Gaming wird also längst nicht mehr nur mit dem Klischee vom sozial isolierten Jugendlichen verbunden, der sich nicht vom Bildschirm lösen kann. Es ist auch Bildungseinrichtungen nicht entgangen, dass sich positive Elemente aus dem populären Unterhaltungssektor einbringen lassen. Gamification ist die Anwendung von spielerischen Elementen auf nicht-spielerische Bereiche wie den Unterricht. Ziel ist es, den Unterricht für SchülerInnen spannender und interaktiver zu gestalten und das Lernen effektiver zu machen. Viele Schulen in Deutschland haben bereits begonnen, Gamification-Elemente in ihren Unterricht zu integrieren und positive Ergebnisse erzielt. Beispiele dafür, wie das funktionieren kann, beschreibt ein Artikel auf pfeffermind.de hier genauer.

Wirklich revolutionär?

Die Idee wirkt vielleicht auf den ersten Blick revolutionär, aber an sich nicht ganz so neu: Ein Beispiel für Gamification im Unterricht sind schließlich auch Punkte- und Belohnungssysteme und die gibt es schon seit langem. Schüler können für ihre Leistungen im Unterricht Punkte sammeln, die zu bestimmten Belohnungen führen, wie zum Beispiel einem freien Tag oder einem kleinen Geschenk. Diese Art von Motivation kann Schüler dazu ermutigen, sich mehr für den Unterricht zu engagieren und bessere Ergebnisse zu erzielen.

Ein weiteres Beispiel für Gamification im Unterricht sind Quests oder Aufgaben. Wie in Videospielen können Schüler in der Schule Quests abschließen, um Punkte und Belohnungen zu erhalten. Diese Aufgaben können eine Vielzahl von Formen haben, wie z.B. das Erstellen eines Videos, das Schreiben eines Aufsatzes oder das Lösen eines Rätsels. Durch die Verwendung von Quests wird das Lernen interaktiver und die Schüler werden ermutigt, kreativ zu sein und eigene Lösungen zu finden.

Ein weiterer und wirklich fortschrittlicher Aspekt von Gamification im Unterricht ist die Verwendung von neuen Medien und Videospielen. Viele Schulen haben begonnen, Virtual-Reality-Technologie und Augmented Reality in ihren Unterricht zu integrieren. In einem interessanten Interview auf fobizz.com kann man mehr darüber erfahren. Durch die Verwendung dieser Technologien können Schüler in virtuelle Welten eintauchen und eine immersive Erfahrung machen, die das Lernen spannender und interessanter gestaltet.