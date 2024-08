Garten der Religionen: Führungen, Interreligiöse Fahrradtour & Impulsvortrag

Für ein Miteinander trotz aller Unterschiede in den sieben Glaubensgemeinschaften der AG – dafür setzen sich seit 2015 die Akteure des Gartens der Religionen ein.

In einer Führung wird dessen interreligiöse Vorgeschichte, der Entstehungsprozess und die Aktivitäten des ihn ideell und spirituell tragenden Vereins erläutert – unter besonderer Berücksichtigung von Fragen der Integration, des gesellschaftlichen Miteinanders, der Grund- und Menschenrechte sowie der Religionspolitik (Di, 13.8., 18 Uhr). In der zweiten August-Führung werden die dargestellten Religionen und weitere Inhalte der Gartenanlage erläutert sowie anhand von Beispielen aus der Vereinspraxis erlebbar gemacht, wie religiöse Vielfalt gelebt und bedroht wird und inwiefern sie gesellschaftlich relevant ist (So, 18.8., 18 Uhr).

U.a. mit der Christlich-Islamischen Gesellschaft startet die AG wieder zur „Interreligiösen Fahrradtour“ durch Karlsruhe: Los geht’s am GdR mit dem eigenen Fahrrad, auf wie immer neuer Route innenstadtnah, aber auch landschaftlich reizvoll zu einer Vielzahl an Gebetshäusern (So, 8.9., 15-18 Uhr). Und in ihrem Impulsvortrag „Wie viel ist genug?“ (So, 29.9., 19 Uhr, Grünes Zimmer, Bad. Landesverein für Innere Mission, Südendstr. 12, Anmeld. erforderlich) erläutert Elisabeth Hartlieb im Rahmen der „Muslimischen Kulturtage im Fächer“, wie es der christliche Glaube mit Besitz, Reichtum und Genuss hält; Vertreter aus Buddhismus, Judentum und Islam schildern ihre Sicht der Dinge. Alle Veranstaltungen sind kostenfrei. -pat