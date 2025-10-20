Gemeinsam Fasten erleben

Ein völlig neues Gesundheits- und Achtsamkeitsangebot hält Einzug in Karlsruhe.

Im Rüppurrer Stelzenhaus (Rastatter Str. 39) finden ab Januar regelmäßige Fastenretreats statt. Die Teilnahme am klassischen Buchinger-Fasten mit verschiedenen Säften und klaren Brühen in Bio-Qualität ist für Anfänger wie Fastenerfahrene möglich. Begleitend gibt es u.a. Yoga, Breathwork, Naturspaziergänge, Journaling und kreative Workshops. Erster Termin: Fr-So, 30.1.-1.2.26.

„Wir möchten Menschen die Möglichkeit geben, Körper und Geist eine Auszeit vom Alltag zu gönnen – in Gemeinschaft, begleitet und mitten in Karlsruhe“, so die beiden Karlsruher Veranstalterinnen Heike Nagel und Julia Reichel.

Zusätzlich zu den Retreats am Wochenende ohne Übernachtung gibt’s zweimal im Jahr auch eine Buchinger-Fastenwoche im Schwarzwald (So-Fr, 15.-20.2.).

Wer das Konzept kennenlernen möchte, nimmt am monatlichen kostenfreien Online-Infoabend teil (Mo, 20.10.; Mi, 19.11.; Di, 16.12., 19 Uhr, Anmeld. via Website). -pat