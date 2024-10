Gesunder Schlaf – so findet man das richtige Kopfkissen

Ein gesunder Schlaf ist wichtig, damit wir uns in der Nacht richtig erholen und Kraft für den neuen Tag tanken können.

Neben einer guten Matratze ist auch das Kopfkissen entscheidend, um gut zu schlafen. Aber warum ist es so wichtig, welches Kissen wir verwenden, und gibt es das ideale Kissen für jeden Schlaftypen?

So wichtig ist das Kopfkissen für einen erholsamen Schlaf

Das Kopfkissen sorgt dafür, dass die Wirbelsäule beim Schlafen natürlich ausgerichtet ist. Das Kissen unterstützt eine gesunde Schlafposition. Es stützt den Nacken und den Kopf, damit die Halswirbelsäule nicht verkrümmt oder abgeknickt zur restlichen Wirbelsäule liegt. Der Druck auf die Bandscheiben der oberen Wirbelsäule wird gemindert und die Last gleichmäßiger verteilt. So gehören Nacken- und Rückenschmerzen beim Aufstehen der Vergangenheit an.

Welches Material ist das Beste für ein Kopfkissen?

Kopfkissen gibt es i den verschiedensten Formen und Materialien. Bei der Wahl des Materials des Kopfkissens und der Füllung kommt es vor allem darauf an, dass es sich für die Schlafenden angenehm anfühlt. Dieses angenehme Gefühl wird durch die Wahl der idealen Bettwäsche für einen erholsamen Schlaf noch unterstützt. Ob es ein Kopfkissen mit Daunenfüllung, ein Kissen mit Füllwatte oder ein Viscoschaum, Latex- oder Gelschaumkissen sein soll, hängt von der eigenen Vorliebe, aber auch von der bevorzugten Schlafposition ab.

Wichtig für einen gesunden Schlaf ist eine optimale Zirkulation der Luft und eine gute Temperaturregelung. Studien zufolge schlafen Menschen am besten, wenn der Kopf relativ kühl gehalten wird. Daher ist für alle Menschen, die schnell schwitzen, eine passende Füllung besonders wichtig, orthopädische Kissen wie ein Memory Foam Kissen mit natürlichem Bambus sehr komfortabel, weil es sowohl temperaturregelnd ist als auch die Nackenmuskulatur ideal stützt. Die klassischen Daunen und Federn hingegen neigen dazu, wohlig warm zu werden und sind häufig auch für Allergiker ein Problem. Zudem sollte heutzutage aus Tierschutzgründen vermehrt auf Federn und Daunen verzichtet werden.

Die besten Kissen für jeden Schlaftyp

Neben dem Material der Füllung kommt es für einen guten Schlaf beim Kopfkissen auch auf seine Form an. Es gibt Kissen für jede Schlafposition. Viele Menschen schlafen auf der Seite, aber auch für Rückenschläfer und Bauchschläfer gibt es Empfehlungen.

Das beste Kopfkissen für Seitenschläfer

Schläft man auf der Seite, schätzt man ein Kopfkissen, welches etwas höher ist. Beim Schlafen auf der Seite bildet sich das sogenannte Kopf-Hals-Dreieck, welches mit einem Kopfkissen ausgefüllt werden sollte. Dafür genügt oft schon ein ergonomisch geformtes Nackenkissen. So wird die Halswirbelsäule optimal gestützt.

Um auch die restliche Wirbelsäule so auszurichten, dass auch keine Rückenschmerzen entstehen, sind spezielle Seitenschläferkissen eine perfekte Lösung. Sie sind länger als normale Kopfkissen und geben auch im Bereich der Brust stabilen Halt.

Rückenschläfer-Kopfkissen

Im Gegensatz zum Seitenschläfer braucht ein Rückenschläfer ein niedrigeres Kopfkissen. Mit einem zu hohen Kissen wird die Halswirbelsäule überspannt und abgeknickt. Das befördert Nackenschmerzen und sorgt für einen unruhigeren Schlaf. Das ideale Kopfkissen für Rückenschläfer füllt gerade so den Hohlraum zwischen Nacken und Kopf auf, der beim Liegen entsteht.

Bauchschläfer schlafen am besten ohne Kissen

Viele Menschen empfinden die Position auf dem Bauch beim Schlafen als eher unangenehm. Auch Schlafforscher raten vom Schlafen auf dem Bauch eher ab, da diese Position die Atmung erschwert, die Halswirbelsäule besonders stark gedehnt und viel Druck ausgeübt wird. Aber es gibt sie – die Bauchschläfer. Wer gern auf dem Bauch schläft, verzichtet am besten auf ein Kopfkissen oder achtet darauf, dass die Unterlage für den Kopf sehr dünn ist.