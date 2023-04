Girls’ Day 2023 @ HKA

Am bundesweiten „Girls’ Day“-Aktionstag beteiligt sich „Die HKA“ mit 15 Workshops.

Bei „Welches ‚Frühstück‘ braucht ein Roboter …?“ bauen Schülerinnen ab der fünften Klasse eine Obstbatterie, eine Brennstoffzelle und eine Lithiumbatterie; die Funktionsweise einer Sortiermaschine wird in „Siri, gib mir bitte nur die grünen M&M!“ Teilnehmerinnen ab Klasse sieben erläutert. Wie ein 3D-Drucker arbeitet und welche Objekte sich aus Kunststoff herstellen lassen, können Mädchen ab der Neunten in „3D – druck dir was!“ ausprobieren. In „Slushy & Co – was hat das mit der Umwelt zu tun?“ wird aus flüssiger Luft Speiseeis hergestellt, dazu mit Sensor-Bikes auf der Knielinger Allee für Messdaten geradelt; die Schülerinnen erfahren, wie Metall eigentlich von innen aussieht und können zum „Climate Game Changer“ werden. Anmeldung: www.h-ka.de/girlsday. -pat