Günstige Block- & Gartenhäuser von Woodpro

Blockhäuser und Gartenhäuser sind begehrt, aber oft auch teuer.



Woodpro bietet hingegen qualitativ hochwertige, aber gleichzeitig sehr günstige Modelle an.

Blockhäuser von Woodpro

Wer gern in einem Haus aus Holz wohnen möchte, bislang aber wegen der Kosten davor zurückschreckte, sollte sich einmal bei Woodpro umschauen. Blockhäuser gehören zu den ältesten Bauformen, sind optisch ansprechend und überzeugen vor allem mit ihrer Energieeffizienz. Überdies sind sie bei guter Pflege sehr langlebig. Das natürliche Material Holz isoliert bestens gegen Kälte und Hitze, zudem wirkt es sehr ästhetisch und verleiht dem Heim eine warme Atmosphäre. Günstiger wird es durch die Verwendung von recyceltem Holz, durch ein einfacheres Design und durch den (teilweisen) Selbstaufbau. Diesen schaffen selbst durchschnittlich begabte Heimwerker durchaus. So ein günstiges Blockhaus ist bei Woodpro zu finden. Die Materialien sind hochwertig, was für die spätere Langlebigkeit des Blockhauses bürgt. Interessenten sollten den Aufbau gründlich planen, um am Ende von allen Vorteilen zu profitieren. Fehlplanungen könnten spätere Umbauten erzwingen, welche die Kosten unnötig erhöhen würden. Wer diese Aspekte berücksichtigt, gelangt mit kleinem Budget zum eigenen Blockhaus.

Woodpro: Angebote für Gartenhäuser

Woodpro bietet für alle Produkte ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis an. Wer hier nach einem Gartenhaus sucht, hat die Wahl zwischen verschiedenen Modellen mit unterschiedlichen Ausstattungsmerkmalen. Für jedes Modell steht online ein 3D-Konfigurator zur Verfügung. Das Holz sämtlicher Gartenhäuser von Woodpro ist sehr hochwertig. Es stammt überwiegend aus Skandinavien, wo die Bäume wegen des kühlen Klimas langsamer wachsen. Sie entwickeln dabei besonders feine Jahresringe. Ihr Holz wird dadurch besonders robust, weshalb ein günstiges Gartenhaus von Woodpro viele Jahrzehnte lang halten kann. Zur Ausstattung der Gartenhäuser gehören doppelt verglaste Fenster. Ihre verstellbaren Scharniere sind mit Abdeckhülsen ausgestattet, sie schützen das Innere vor jedem noch so schlechten Wetter. Im Lieferumfang enthalten ist zudem ein komplettes Dichtungspaket. Die Türbeschläge bestehen aus hochwertigem Chrom. Die vollständige Dacheindeckung liefert Woodpro bei Flachdächern als EPDM-Paket. Bei einem Satteldach können die Käuferinnen zwischen verschiedenen Dachschindeln wählen. Wichtig ist für Interessenten die Größe: Ein Gartenhaus könnte sehr klein sein und damit eher als Geräteschuppen mit kleiner Sitzecke dienen, doch es kann auch so geräumig sein, dass darin Übernachtungen möglich sind. Woodpro bietet alle Größenordnungen an. Auf die Gartenhäuser erhalten die Käufer eine Garantie von fünf Jahren auf Konstruktions- oder Produktionsfehler.

Fazit

Ein Garten- oder Blockhaus können Kundinnen bei Woodpro günstig online bestellen. Die Modellvielfalt ist sehr groß. Bei der Planung ist der 3D-Konfigurator äußerst hilfreich. Jede Familie findet bei Woodpro das passende Modell.