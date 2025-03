Wegen seiner Tabubrüche wurde 2013 eine Fatwa gegen den Bestsellerautor verhängt, seither lebt Hamed Abdel-Samad unter permanentem Polizeischutz.

Dass die offenen Gesellschaften des Westens bedroht sind durch autoritäre äußere Gegner wie auch durch rechte, linke und religiöse Fundamentalisten im Inneren, wurde durch die Nachrichtenlage der vergangenen Wochen überdeutlich.

Abdel-Samad hat als junger Mann in Ägypten und durch Morddrohungen in Deutschland erfahren, was auf dem Spiel steht – und spricht mit „Der Preis der Freiheit“ seine „Warnung an den Westen“ aus. -pat