Helfer für mehr Haussicherheit

Jedes in einer Wohnung auftretende Problem ist entweder eine Glücksgeschichte oder ein Unglücksfall – je nach Perspektive!

Die Gründe dafür sind uns allen bekannt, dennoch kommt es immer wieder zu Unfällen. Unachtsamkeit und (un)glückliche Umstände spielen hierbei eine entscheidende Rolle. Woran sollte man also bei der Ausstattung und den Einbauten im Haus besonders denken?

Intelligentes Sicherheitsüberwachungssystem

Mit dem wachsenden Stellenwert der Haussicherheit wird auch das intelligente Sicherheitsüberwachungssystem zunehmend systematischer. Es vernetzt einzelne Geräte zu einer umfassenden Sicherheitsüberwachungsplattform, die es den NutzerInnen ermöglicht, die Sicherheit zu Hause intuitiver, bequemer und effizienter zu verbessern. Selbst wenn Sie nicht zu Hause sind, können Sie über die App den Status Ihres Hauses überprüfen. Das System löst einen Alarm aus und benachrichtigt den Hausbesitzer rechtzeitig, wenn ein Einbruchsversuch erfolgt.

„Super B“-Schließzylinder

Türen und Fenster stehen im Mittelpunkt der Einbruchsprävention. Daher ist die Wahl eines hochwertigen Schließzylinders mit hoher Aufbruchssicherheit von großer Bedeutung. Der „Super B“-Schließzylinder stellt dabei den vom Unternehmen vorgeschlagenen Industriestandard dar. In Bezug auf Schließzylinder ist „Super B“ derzeit der sicherste. Sein Anti-Bohr- und Anti-Pick-Koeffizient ist hoch, er kann mehr als zehn Minuten widerstehen und ist nicht leicht gewaltsam zu öffnen.

Schicke Katzenaugen

Im Gegensatz zu herkömmlichen Katzenaugen können intelligente Katzenaugen automatisch rund um die Uhr Fotos für die Sensorüberwachung machen, um die Sicherheit zu erhöhen. Die Familie kann die Situation vor der Tür über die Kamera und den LCD-Bildschirm klar erkennen. Die Türklingel kann Fotos von den besuchten Objekten machen. Zudem erfüllt sie die Anforderungen an die häusliche Sicherheit, indem beim geringsten Luftzug ein Alarm ausgelöst wird. Der Hausbesitzer wird sofort auf seinem Mobiltelefon benachrichtigt.

PE-Draht

Bei Renovierungen ist es wichtig sicherzustellen, dass der Erdungsdraht (PE-Draht) gut geerdet ist. Andernfalls können elektrische Geräte während des Gebrauchs anfällig für Leckage-Phänomene und Stromschlagunfälle sein. Es ist auch wichtig, das PE-Ende des dreipoligen Steckers nicht zu brechen und keinen Zwei-Loch- für einen Drei-Loch-Stecker zu verwenden. Dies würde die Erdungsschutzfunktion beeinträchtigen, was wiederum zu Gefahren führen könnte.

Dedizierte Einzelsteckdosen

Verwenden Sie separate Steckdosen für Hochleistungsgeräte. Wenn mehrere Elektrogeräte mit hohem Stromverbrauch gleichzeitig an einer Steckdose betrieben werden, kann dies die Belastbarkeit der Steckdose übersteigen, was zu Überhitzung und Bränden führen kann. Nach Auslösen des Schutzschalters sollten Sie zunächst prüfen, ob es in Ihrer Wohnung Anomalien wie Rauch und Hitze gibt, bevor Sie den Schutzschalter wieder aktivieren.

Geschlossener Balkon

Für Familien mit zwei Kindern ist die Sicherheit des Balkons besonders wichtig. Ein geschlossener Balkon mit einem Aluminiumbrückenbrecher stellt eine ideale Lösung dar. Aluminium ist korrosionsbeständiger als herkömmliche Materialien und bietet gleichzeitig eine gute Wärmedämmung sowie Wasserdichtigkeit, die vor Wind, Sand, Regen und Kälte schützen kann.

Gaswarngeräte

Um Unfälle durch austretendes Gas zu vermeiden, ist es wichtig, die Gefahr frühzeitig zu erkennen. Gaswarngeräte sind dabei äußerst nützlich, insbesondere weil Gaslecks zu Hause nicht leicht zu erkennen sind.

Fazit

In der heutigen Zeit scheint dank der Technologie fast nichts mehr unmöglich zu sein. Sowohl die Sicherheit im Innen- als auch im Außenbereich wird berücksichtigt. Innen legt man mehr Wert auf den Komfort der Möbel und die Sicherheit der Elektrizität, während draußen vermehrt Hightech wie intelligente Überwachungssysteme eingesetzt werden, um zusätzliche Hilfe und Schutz zu bieten.