Eine weitere hochkarätige Lesung, die Stephanus-Buch im P8 angesetzt hat.

Hengameh Yaghoobifarah, „Missy“-Redakteurin und Taz-Autorin, veröffentlicht nach dem Debütroman „Ministerium der Träume“ und dem Kolumnenband „Habibitus“ jetzt „Schwindel“, eine Liebesgeschichte und Blaupause von queerem Begehren, fluide und witzig in ihrem eigenen Style erzählt.

Freitagabend, ein Hochhaus, 15. Stock. Avas Date mit Robin läuft perfekt. Bis es klingelt und zwei unerwartete Gäste vor der Tür stehen: Delia hat das Handy in Avas Schlafzimmer liegen lassen und will es abholen. Und Silvia möchte Ava zur Rede stellen, denn seit einer Weile wird sie geghostet. In Avas Flur begegnen sich die drei Liebhaber nun zum ersten Mal. Überfordert flüchtet Ava auf das Dach des Hochhauses, die anderen hinterher, keiner denkt an Schlüssel oder Handy. So wird aus einem Date zu zweit eine Mission zu viert. Das Ziel: runterkommen vom Dach... -rw