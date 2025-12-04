HfG-Apply-Phase Wintersemester 2026/27

Wer sich für ein Studium im Bereich Kunst und Design an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe interessiert, streicht sich den Zeitraum 1.3. bis 30.4. INKA-Rot im Kalender an.

Denn ausschließlich in diesen zwei Monaten nimmt die HfG Onlinebewerbungen fürs kommende Wintersemester 2026/27 in ihren fünf Studiengängen „Kommunikationsdesign“, „Produktdesign“, „Ausstellungsdesign & Szenografie“, „Medienkunst“ sowie „Kunstwissenschaften & Medienphilosophie“ an. In allen Disziplinen genießt man große künstlerische Freiheit und wird bestärkt, seine eigene Kunst- und Designpraxis zu entwickeln – auch in hauseigenen Studios und Werkstätten: So bietet die HfG bspw. eine Holz-, Modellbau- und Metallwerkstatt, ein Foto- und Soundstudio, eine 3D-Druck- und eine Siebdruck-Werkstatt sowie einen Plotterraum.

Die Studenten können an zahlreichen Vortrags- und Filmprogrammen, Initiativen sowie an künstlerischen und wissenschaftlichen Rechercheprojekten mitwirken und erhalten immer wieder die Möglichkeit, ihre Arbeiten in temporären Ausstellungen wie dem jährlichen „Rundgang“ zu präsentieren. Allen Studiengängen gemein ist die fächerübergreifende, meist projektbasierte Arbeit und eine individuelle Betreuung; enge Kooperationen (vor allem mit dem benachbarten ZKM) erweitern die interdisziplinäre Ausrichtung. Als eine der wenigen Hochschulen in Deutschland vergibt die HfG Karlsruhe zudem die Abschlüsse Diplom und Magister Artium, die große Freiräume in der Ausgestaltung des Studiums eröffnen. Alle Abschlüsse haben volle Bologna-Kompatibilität und sind international anerkannt. Studienbewerbern wird empfohlen, an einem Mappenberatungstermin (Praxisfächer) teilzunehmen, um vorab die künstlerische Eignung zu prüfen.

Alle Termine samt Bewerbungsformalitäten finden sich auf www.hfg-karlsruhe.de oder dem Instagram-Kanal (@hfg_ka). -pat