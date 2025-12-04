HfG-Apply-Phase Wintersemester 2026/27
Bildung & Wissen // Artikel vom 04.12.2025
Wer sich für ein Studium im Bereich Kunst und Design an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe interessiert, streicht sich den Zeitraum 1.3. bis 30.4. INKA-Rot im Kalender an.
Denn ausschließlich in diesen zwei Monaten nimmt die HfG Onlinebewerbungen fürs kommende Wintersemester 2026/27 in ihren fünf Studiengängen „Kommunikationsdesign“, „Produktdesign“, „Ausstellungsdesign & Szenografie“, „Medienkunst“ sowie „Kunstwissenschaften & Medienphilosophie“ an. In allen Disziplinen genießt man große künstlerische Freiheit und wird bestärkt, seine eigene Kunst- und Designpraxis zu entwickeln – auch in hauseigenen Studios und Werkstätten: So bietet die HfG bspw. eine Holz-, Modellbau- und Metallwerkstatt, ein Foto- und Soundstudio, eine 3D-Druck- und eine Siebdruck-Werkstatt sowie einen Plotterraum.
Die Studenten können an zahlreichen Vortrags- und Filmprogrammen, Initiativen sowie an künstlerischen und wissenschaftlichen Rechercheprojekten mitwirken und erhalten immer wieder die Möglichkeit, ihre Arbeiten in temporären Ausstellungen wie dem jährlichen „Rundgang“ zu präsentieren. Allen Studiengängen gemein ist die fächerübergreifende, meist projektbasierte Arbeit und eine individuelle Betreuung; enge Kooperationen (vor allem mit dem benachbarten ZKM) erweitern die interdisziplinäre Ausrichtung. Als eine der wenigen Hochschulen in Deutschland vergibt die HfG Karlsruhe zudem die Abschlüsse Diplom und Magister Artium, die große Freiräume in der Ausgestaltung des Studiums eröffnen. Alle Abschlüsse haben volle Bologna-Kompatibilität und sind international anerkannt. Studienbewerbern wird empfohlen, an einem Mappenberatungstermin (Praxisfächer) teilzunehmen, um vorab die künstlerische Eignung zu prüfen.
Alle Termine samt Bewerbungsformalitäten finden sich auf www.hfg-karlsruhe.de oder dem Instagram-Kanal (@hfg_ka). -pat
WEITERE WISSEN & BUCH-ARTIKEL
Angela Mende – „Rebalance Yourself“
Bildung & Wissen // Artikel vom 12.06.2026
Im malerischen Agriturismo La Scala in Salò am Westufer des Gardasees kann man prima urlauben – und noch mehr fürs mentale und körperliche Wohlbefinden tun.Weiterlesen … Angela Mende – „Rebalance Yourself“
Akademie für Kommunikation Karlsruhe: Tag der offenen Schule
Bildung & Wissen // Artikel vom 07.02.2026
Kreative Köpfe, die nach der Mittleren Reife beruflich „irgendwas mit Medien und Design“ machen möchten, sind an dieser weiterführenden privaten Ganztagsschule richtig.Weiterlesen … Akademie für Kommunikation Karlsruhe: Tag der offenen Schule
Akademie für Kommunikation Karlsruhe
Bildung & Wissen // Artikel vom 07.02.2026
Die kreative Privatschule für berufliche Bildung in Karlsruhe.Weiterlesen … Akademie für Kommunikation Karlsruhe
Dr. Mark Benecke
Bildung & Wissen // Artikel vom 14.01.2026
Dank Dr. Tod weiß auch der interessierte Laie, was High-Velocity-Impact-Blood-Spatter-Pattern sind und wie mit Luminol unsichtbare Blutspuren an Tatorten zum Leuchten gebracht werden.Weiterlesen … Dr. Mark Benecke
Lesungen im Tollhaus
Bildung & Wissen // Artikel vom 07.01.2026
Der u.a. mit dem „Adolf-Grimme-Preis“ ausgezeichnete satirische Außenreporter der ZDF-„Heute-Show“ tut sich in „Konfetti-Blues – Ein Liebesroman“ erstmals als Buchautor hervor. Moderation: Thilo Gosejohann (Mi, 21.1.).Weiterlesen … Lesungen im Tollhaus
Simon Strauß
Bildung & Wissen // Artikel vom 08.12.2025
Mit „In der Nähe: Vom politischen Wert einer ostdeutschen Sehnsucht“ erkundet Simon Strauß, wie Gemeinschaft gelingen kann und wann sie scheitert.Weiterlesen … Simon Strauß
Kommentare
Einen Kommentar schreiben