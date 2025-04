HfG-Sommersemestereröffnung 2025

Mit einer Reihe neuer Mitarbeiter und Berufungen eröffnet die Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe das Sommersemester 2025.

Als international renommierte Fachfrau begrüßt die HfG Valentina Karga, die die Professur für Produktdesign mit dem Schwerpunkt Relationales Design antritt. Die Künstlerin und diplomierte Architektin (geb. 1986, Griechenland) bewegt sich zwischen den Disziplinen Kunst, Design, Architektur und Forschung; ihre Arbeit verbindet Elemente einer gesellschaftspolitischen Praxis mit Experimenten, die die bestehenden sozialen und physischen Rahmenbedingungen in Energie, Wirtschaft und Nachhaltigkeit infrage stellen. Ab 2018 war Karga Professorin an der Hochschule für bildende Künste Hamburg (HFBK).

Nachdem er bereits als Vertretungsprofessor von 2021 bis Sommersemester ’23 im Studiengang Kunstwissenschaften und Medienphilosophie gelehrt hat, kehrt Dr. Sami Khatib an die HfG zurück. Er war zuletzt wissenschaftlicher Referent am deutschen Orient-Institut Beirut und unterrichtete seit 2006 Medienphilosophie, Kritische Theorie, Ästhetik, Visual Arts, Kulturwissenschaften und Kunsttheorie u.a. an der American University Cairo, der Leuphana Universität Lüneburg, der Akademie der bildenden Künste Wien, der American University of Beirut und der Freien Uni Berlin. Seine Forschungsschwerpunkte sind Critical Theory, Aesthetic Theory und Continental Philosophy. Weitere Berufungen sollen in den nächsten Semestern folgen.

Wie gewohnt werden am Eröffnungsabend auch die Diplomzeugnisse überreicht, dazu gibt’s performative Beiträge und einen musikalischen Ausklang im Lichthof. Die Apply-Phase für Studieninteressierte, die im Wintersemester 2025/26 an der HfG durchstarten möchten, läuft noch bis Mi, 30.4. -pat