HKA-Campustag

Am „Campustag“ stellen die Fakultäten der Hochschule Karlsruhe ihre Studiengänge vor, bieten Führungen in Labore an und präsentieren studentische Projekte, die einen direkten Austausch mit Lehrkräften und Studenten ermöglichen.

Vorträge und Infostände zentraler Einrichtungen geben Auskunft zu Themen rund ums Studieren sowie zu Orientierungsprogrammen und besonderen Studienmodellen der HKA wie „Studium plus“ und „BA International“. -pat