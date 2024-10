HKA: Probestudium & Campustag

Was erwartet mich in einem Studium und wie läuft eine Vorlesung ab?

Antworten auf diese und ähnliche Fragen gibt die Hochschule Karlsruhe (HKA) Studieninteressierten beim Probestudium und am „Campustag“. Beim Probestudium in der Herbstferienwoche (28.-31.10., Anmeld.: www.h-ka.de/probestudium) erhalten die Teilnehmer Einblick in den Lehrbetrieb und können einen oder mehrere Tage Hochschulluft schnuppern. Das Programmangebot umfasst Infoveranstaltungen, Workshops sowie reguläre Vorlesungen der Bachelorstudiengänge aus Ingenieurwissenschaften, Informatik, Wirtschafts- und Mediendisziplinen. Die Studenten auf Probe können sich dabei ihren eigenen Stundenplan zusammenstellen.

Am „Campustag“ (Mi, 20.11., 9-15 Uhr, www.h-ka.de/campustag) stellen dann die Fakultäten ihre Studiengänge vor, bieten Führungen in Labore an und präsentieren studentische Projekte, die einen direkten Austausch mit Lehrkräften und Studenten ermöglichen. Vorträge und Infostände zentraler Einrichtungen geben Auskunft zu Themen rund ums Studieren sowie zu Orientierungsprogrammen und besonderen Studienmodellen der HKA wie „Studium plus“ und „BA International“. -pat