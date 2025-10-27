Hochschule Karlsruhe: Probestudium & Campustag

Was erwartet mich im Studium?

Und wie läuft eine Vorlesung überhaupt ab? Um Antworten auf diese und ähnliche Fragen zu geben, lädt die Hochschule Karlsruhe (HKA) alle Studieninteressierten zu Probestudium und „Campustag“. In der Herbstferienwoche (27.-31.10.) erhalten die Studenten auf Probe Einblick in den Lehrbetrieb, können einen oder mehrere Tage Hochschulluft schnuppern und sich dabei ihren eigenen Stundenplan zusammenstellen. Das Programm umfasst Infoveranstaltungen, Workshops sowie reguläre Vorlesungen der Bachelorstudiengänge aus Ingenieurwissenschaften, Informatik, Wirtschafts- und Mediendisziplinen. Anmeld.: www.h-ka.de/probestudium.

Am anmeldefreien „Campustag“ (Mi, 19.11., www.h-ka.de/campustag) stellen die Fakultäten ihre Studiengänge vor, bieten Führungen in Labore an und präsentieren studentische Projekte, die einen direkten Austausch mit Lehrkräften und Studenten ermöglichen. Vorträge und Infostände zentraler Einrichtungen geben Auskunft zu Themen rund ums Studieren sowie zu Orientierungsprogrammen und besonderen Studienmodellen der HKA wie „Studium plus“ oder „BA International“. -pat