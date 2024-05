Hochschule Offenburg: Einstiegssemester „startING“

Das Abi ist in der Tasche, jetzt studieren – aber was?

Die Hochschule Offenburg bietet AbiturientInnen in dieser zukunftsentscheidenden Frage Unterstützung: Wer sich im ersten Semester noch nicht für einen Studiengang entscheiden kann oder will, nutzt „startING“ zur Orientierung. Im Einstiegssemester hat man Zeit, sämtliche Ingenieur- und Informatikstudiengänge der HS Offenburg kennenzulernen, um die passende Fachrichtung für sich zu finden. Durch das breit gefächerte Lehrangebot erhalten die Studenten Einblicke in verschiedene Studiengänge und Berufsbilder, sodass sie am Ende eine reflektierte Wahl treffen können.

Das Programm vermittelt den Teilnehmern Schlüsselkompetenzen wie z.B. Zeitmanagement und Teamarbeit. Das bereits mehrfach ausgezeichnete „startING“ entzerrt auch den Einstieg ins spätere Studium: Die geleisteten Punkte in den Grundlagenfächern wie Mathematik und Physik werden im Folgestudium anerkannt. Der Einstieg ist zum Winter- (Bewerbungsschluss: 15.7.) wie auch zum Sommersemester (15.1.) möglich. -pat