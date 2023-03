Hommage à Andrej Tarkowskij

Als Filmemacher ist Andrej Tarkowskij weltbekannt, ausgezeichnet und kanonisiert.

Weniger bekannt sind hingegen seine Tagebücher „Martyrolog I & II“ sowie seine Aufzeichnungen „Die versiegelte Zeit“. Der Autor Andreas Brehmer nähert sich mit diesen schriftlichen Hinterlassenschaften in einem Hörspiel der Künstlerperson Tarkowskij an – und macht darüber hinaus das Universelle in der Suche nach Eigenständigkeit und künstlerischer Integrität greifbar. -fd