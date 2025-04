In seinem ersten Roman „Das Jasmin-Inferno“ erzählt der in Damaskus geborene und 2015 nach Deutschland gekommene Berliner Menschenrechtsaktivist Imad Al Suliman die Fluchtgeschichte von Fouad, der den Arabischen Frühling und den Bürgerkrieg in Syrien hautnah erlebt und in Europa Schutz sucht.

Auf Einladung der Seebrücke Karlsruhe schildert Al Suliman Flucht aus der Innenperspektive und analysiert, was sie bedeutet. -pat