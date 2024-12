Warum fliehen Menschen aus ihrem Heimatland und welche Erfahrungen machen sie auf ihrem Weg?

In seinem ersten Roman „Das Jasmin-Inferno“ erzählt Imad Al Suliman „Eine Fluchtgeschichte“ von Fouad, der den Arabischen Frühling und den Bürgerkrieg in Syrien hautnah erlebt und eine gefährliche Flucht nach Europa antritt. Al Suliman, in Damaskus aufgewachsen und seit 2015 in Deutschland, schildert Flucht aus der Innenperspektive und analysiert, was sie bedeutet.

Im Anschluss an die Lesung der Seebrücke in Koop mit der Ev. Erwachsenenbildung ist Raum für Fragen und Diskussion. -pat