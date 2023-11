Infoabend: Katholische Fachschule für Sozialpädagogik – Agneshaus

Bereits seit 1925 werden im Agneshaus Karlsruhe ErzieherInnen ausgebildet.

Das Angebot richtet sich an junge Menschen, die Verantwortungsbewusstsein und soziales Engagement mittragen. Sie erwerben dabei umfassende Kompetenzen für die berufliche Praxis: Pädagogik und Psychologie sind ebenso Inhalte der Ausbildung wie Musik und Rhythmik, kreatives Gestalten, Spiel, Bewegung, Natur- und Umweltbildung, Sprache, Literatur sowie Religions- und Theaterpädagogik.

Vielfältige Exkursionen und ein spannendes Schulleben ergänzen den Unterricht an der staatlich anerkannten katholischen Privatschule in Trägerschaft der Erzdiözese Freiburg, die mit einem vielfältigen Netzwerk an sozialpädagogischen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche zusammenarbeitet. Wer sich zum Infoabend (Mi, 22.11., 18 Uhr) anmelden möchte, sendet eine E-Mail an fsp@agneshaus.de. -pat