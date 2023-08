Inwiefern unterscheiden sich Krypto-Casinos voneinander?

Die Welt geht immer mehr in Richtung Krypto.

Und damit meinen wir nicht nur die Finanzwelt, denn Kryptowährungen beeinflussen zunehmend auch unser tägliches Leben. Das gilt besonders für die Unterhaltungsindustrie, genauer gesagt für die Branche der Online-Unterhaltung.

Der neue Trend macht sich zum Beispiel beim Online-Glücksspiel bemerkbar. Es ist nicht lange her, dass Online-Casinos noch als echte Neuigkeit angesehen wurden. Doch bei den Internetanbietern von Casinospielen hat sich vieles getan. Ein bedeutender Meilenstein in deren Entwicklung ist der Übergang zu Zahlungen in Krypto. Der Begriff Krypto-Casino wurde somit geboren.

Krypto-Casinos – das haben sie alle gemeinsam

Die gemeinsamen Merkmale von Krypto-Casinos sind nicht schwer zu erraten. Denn die Namensgebung der neuen Art von Internetglücksspiel ist nicht zufällig. Ein Krypto-Casino zeichnet sich durch die verwendete Zahlungsmethode aus sowie die damit verbundenen Zahlungsmittel. Im Unterschied zu gewöhnlichen Onlinespielotheken akzeptieren Krypto-Spielhallen digitale Münzen als Zahlungsmittel. Es gibt auch hybride Varianten, bei denen man sowohl per Kreditkarte einzahlen kann als auch mit Bitcoin und Co. Aufgrund des Krypto-Hypes der vergangenen Jahre sind inzwischen immer mehr „reine“ Krypto-Casinos zu beobachten, bei denen man alle Zahlungen in Kryptowährungen abwickelt. Da nicht alle Zocker die digitalen Währungseinheiten besitzen, stellen einige clevere Betreiber die sehr nützliche Option zur Verfügung, direkt in der Krypto-Spielhalle per Kreditkarte Krypto zu kaufen.

Es gibt noch ein weiteres Merkmal, das fast alle Krypto-Spielhallen auszeichnet – die Lizenz. Sie stammt bei der Mehrheit der Anbieter aus dem Karibikstaat Curacao und wird folglich EU-weit als gültig anerkannt. Curacao gehört nämlich zusammen mit Sint Maarten zu den Niederländischen Antillen. Doch jetzt wird es spannend, weil wir unsere Aufmerksamkeit auf die Unterschiede der einzelnen Angebote richten.

Kein Krypto-Casino gleicht dem anderen

Wer schon einmal die Erfahrungen von BC Game gemacht hat, weiß genau, was dieser Anbieter für Spieler bereithält. Mit über 8.000 Casino-Titeln, zahlreichen Boni und einem besonders gut durchdachten VIP-Club ist die 2017 gegründete Krypto-Spielhalle ein echtes Schwergewicht in der Branche. Nicht jeder Krypto-Glücksspielanbieter kann sich mit so guten Spieloptionen für Zocker rühmen.

Deshalb ist es besonders bei der Wahl der Krypto-Spielhalle wichtig, die Merkmale zu berücksichtigen, die den Unterschied zwischen starker oder eher mittelmäßiger Leistung ausmachen.

Die akzeptierten Kryptowährungen

Es ist vielleicht nicht offensichtlich, aber Unterschiede zwischen den einzelnen Krypto-Spielhallen existieren auch im Kassenbereich. Einige der Anbieter akzeptieren bspw. nur die meistverbreiteten Kryptowährungen wie Bitcoin, Litecoin, Ethereum und Ripple. Für viele Spieler mag das völlig ausreichend sein. Wenn man jedoch seine Kryptoinvestition auf eine Nischenwährung mit hohem Wachstumspotential gesetzt hat, sieht die Situation ganz anders aus. Ist also die Anzahl der Coins beim jeweiligen Krypto-Casino eher gering, kann man nicht mit seiner bevorzugten digitalen Währung spielen. In diesem Fall heißt das, einen Teil des eigenen Kryptovermögens umzutauschen oder gar neue Bitcoins zu kaufen. Das kann zu erheblichen Nebenkosten führen. Diese erspart man sich lieber und spielt bei einem Anbieter mit vielseitigem Kryptoportfolio.

Es dreht sich auch bei Krypto-Casinos alles um Casino-Spiele

Wenn man einer Krypto-Spielhalle einen Besuch abstattet, tut man es definitiv nicht der Zahlungsmethoden wegen, sondern weil man die neusten und besten Casino-Spiele genießen will. Dem begeisterten Zocker ist es also nicht egal, ob er im Casino-Lobby nur ein paar Klassiker vorfindet, oder stattdessen in einem gut bestückten Krypto-Casino die ganze Vielfalt der beliebten Casino-Genres spielen kann. Wie bereits erwähnt, sind heutzutage mehrere Tausend Titel die Norm.

Man sollte auch die Entwickler nicht außer Acht lassen, mit denen die Krypto-Spielhalle zusammenarbeitet. Handelt es sich dabei um etablierte Namen, kann man sicher sein, dass der Betreiber nicht nur bei der Anzahl der Games, sondern auch bei der Qualität keine Kompromisse eingegangen ist.

Ein Casino-Bonus verbessert das Spielerlebnis

Der Trend von beliebten Casino-Boni ging auch an Krypto-Casinos und deren Spielern nicht vorbei. Dabei sind gerade bei den Bonusangeboten markante Unterschiede zwischen den einzelnen Spielhallen zu beobachten. Diese betreffen nicht nur die Summe, die man als Bonusgeld erhält, sondern vor allem die Bedingungen, an die die Aktion geknüpft ist. Schwer zu erfüllende Umsatzbedingungen sind ein Hinweis, von der entsprechenden Spielhalle eventuell besser Abstand zu halten.

Und zum Schluss noch ein wichtiger Tipp

Ein guter Kundenservice ist die Visitenkarte eines seriösen Krypto-Casinos. Darum ist es wichtig, darauf zu achten, wann und wie gut dieser erreichbar ist. Wird die eigene Sprache gesprochen oder muss man auf Englisch kommunizieren? Auch ein übersichtlicher FAQ-Bereich sagt viel über die Transparenz des Online-Casinos aus. Denn genau, wenn Probleme auftreten, bemerkt man die Unterschiede zwischen den einzelnen Krypto-Glücksspielanbietern.