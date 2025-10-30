Iris Berben & Anke Engelke
Bildung & Wissen // Artikel vom 30.10.2025
Der „Duden“ definiert den Titel der ersten gemeinsamen Bühnenarbeit von Iris Berben und Anke Engelke als „durch eigenartige Wesenszüge belustigend in seiner Wirkung, zum Lachen reizend“ und „sonderbar, seltsam; mit jemandes Vorstellungen, Erwartungen nicht in Einklang zu bringen.“
Und beides trifft zu, wenn sie sich in „Komisch!“ durch die schönsten Beispiele von Werner Finck und David Foster Wallace über Voltaire, Monty Python und Favell Lee Mortimer bis Friederike Kempner lesen. -pat
Do, 30.10., 20 Uhr, Congress Centrum Pforzheim
