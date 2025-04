Die Netflix-Serie „Bridgerton“ verzaubert seit 2020 nicht nur das weibliche Publikum jeden Alters. Ballnächte und traumhafte Kleider setzen das Leben der gleichnamigen Londoner Familie zu Beginn des 19. Jh. samt seines Liebeswirrwarrs in Szene.

Die auf Julia Quinns gleichnamiger Romanreihe basierende Serie wäre nicht denkbar ohne die britische Schriftstellerin Jane Austen und ihre Referenzromane „Stolz und Vorurteil“ und „Sinn und Sinnlichkeit“, die ähnliche Thematiken verfolgen: So finden sich Austens Protagonistinnen ebenfalls auf Bällen wieder, die ihnen die Möglichkeit geben sollen, den Mann fürs Leben zu finden, aber meist haben sie ganz andere, emanzipierte Pläne…

2025 feiert die Literaturwelt den 250. Geburtstag der Autorin, die gerne mit „By A Lady“ signierte – und auch die VHS Karlsruhe unterbreitet ab Mo, 5.5. unterm Motto „Jane Austen trifft Bridgerton“ Angebote zum Jahrestag: Im Kochkurs „Scones, Sandwiches & Sinnlichkeit – Tea-Time mit Jane Austen“ (Fr, 9.5., Kursnr. 252-55103) verbinden sich Literatur, Kultur und Kulinarik. Unter fachkundiger Anleitung lernen die Teilnehmer, wie man die typisch britischen Köstlichkeiten Scones, Fingersandwiches und andere elegante Tea-Time-Leckereien zubereitet; dazu gereicht werden interessante Details über die Essgewohnheiten und die Bedeutung der Tea Time in der Regency-Ära.

In „Music For A While – Jane Austen und die Musik ihrer Zeit“ (Fr, 16.5., Kursnr. 252-32702) erfährt man, wie sich das musikalische Leben in England seinerzeit präsentiert hat. Die Teilnehmer begeben sich auf den Weg der literarischen Pionierin, genießen umrahmt von Kommentaren das gefühlvolle Zusammenspiel von Dichtung und Klängen. Die Hügellandschaft ums südenglische Bath als Schauplatz zahlreicher Austen-Romane bietet für jeden Landschaftsmaler ein abwechslungsreiches Bild. Durch Verwischen, Übermalen und Radieren werden in „Landschaften wie bei Jane Austen mit Pastellkreide“ (Fr, 23.5., Kursnr. 252-34204) nach leichtem und spielerischem Beginn schnell vorzeigbare Ergebnisse erzielt!

Alle Angebote zu „Jane Austen trifft Bridgerton“ finden sich unter vhs.link/YCh52Z. -pat