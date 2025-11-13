Jule Ronstedt & Nina Blazon
Bildung & Wissen // Artikel vom 13.11.2025
Schauspielerin, Regisseurin und Drehbuchautorin Jule Ronstedt steckt selbst mitten in der „Menomorphose“.
Samt Gefühlsachterbahn, körperlichen Zipperlein, Trennung nach 23 Jahren Ehe und Loslassen des erwachsen gewordenen Kindes. In ihrem enttabuisierenden Buch monologisieren 26 Protagonistinnen in den Wechseljahren über Themen, die Frauen ab Ende 40 bewegen (Do, 13.11.).
Dann begleitet Nina Blazon Hans Christian Andersen, der 1855 längst berühmt auf einer seiner zahlreichen Auslandsreisen Station im deutschen Südwesten macht. Mit wachem Blick spürt die Stuttgarterin dabei auch so manches auf, was sich im literarischen Werk des Märchendichters wiederfindet (Do, 27.11.). -pat
19 Uhr, Stadtbibliothek, Karlsruhe (Stephanus-Koop)
