Katapultieren Sie Ihre Conversions voran

Im digitalen Zeitalter ist es innerhalb der Geschäftswelt bedeutsam, die Interessen und Motive potenzieller Kunden zu kennen.

Die relevanten Daten der User Personas sind darum der Hebel für eine erfolgreiche Ansprache der Websitebesucher.

Worin besteht das Erfolgspotenzial der User Personas?

Durch den zielorientierten Einsatz der Schlüsselinformationen zu Ihren Interessenten optimieren Sie die Conversion-Rate als Voraussetzung für jeden Businesserfolg. Die einzigartigen Kundendaten lassen sich mit einem Kompass vergleichen. Dieser weist Marketern den Weg, wie sie Produkte oder Serviceleistungen Ihres Unternehmens kundengerecht präsentieren.

Stellen Sie sich vor, die Köpfe Ihrer Kunden sind wie ein offenes Buch. Wenn Sie die vorhandenen Datensätze richtig lesen, verstehen Sie umso besser, was Ihre Besucher zum Kauf motiviert. Die User Personas sind so vergleichbar mit detailgetreuen Steckbriefen Ihrer idealen Kunden. Sie gründen sich auf fundamentale Markterhebungen und realistische Infos aus dem relevanten Wirtschaftssektor.

Somit sind User Personas den Marketern behilflich, angemessene Vertriebsstrategien zu entwickeln. Jene führen gewöhnlich zu einer Vielzahl von Conversions. Greifen Sie auf diese Schlüsselinformationen zurück: User Persona - Template.

Ein Praxisbeispiel

Peter besitzt einen Webshop für maßgeschneiderte Fahrräder. Seine Zielgruppe bilden hauptsächlich Pendler in einer nahen Großstadt. Der Personenkreis legt viel Wert auf Individualität, Nachhaltigkeit und Spitzenqualität. Um die Conversion-Rate seines Onlinegeschäfts zu erhöhen, erstellt Peter eine User Persona mit dem aussagefähigen Etikett „Stadtbiker Konstantin“.

Konstantin ist hiernach 31 Jahre alt und arbeitet als Grafikdesigner in urbaner Umgebung. Die fiktive Person fährt werktäglich mit dem Fahrrad zu ihrem Job. Der Stadtradler Konstantin liebt ökologische Produkte und ist bereit, für ein Plus an Qualität mehr Geld auszugeben. Der junge Mann nutzt gängige Social Media während seiner Freizeit. Er bevorzugt Tik-Tok und Instagram. Hierdurch will er aktuelle Trends verfolgen.

An dieser User Persona richtet Geschäftsmann Peter die Gestaltung seiner Website und Verkaufsplattform aus. Er zieht hierbei die nachfolgenden Marketingstrategien ins Kalkül.

Kundenorientierte Anpassung der Website

Peter stellt sicher, dass seine Website auf allen Mobilgeräten reibungslos dargestellt ist. Er weiß, dass seine Personas-Leitfigur Konstantin öfter mit dem Rad unterwegs ist und dabei sein Smartphone verwendet. Vorausschauend integriert Verkäufer Peter einen zusätzlichen Konfigurator auf seiner Internetsite. Das Tool soll für Menschen wie Konstantin ermöglichen, ihr Wunschfahrrad im Shop spezifisch zu personalisieren.

Zielgerichteter Content

Der Betreiber des Onlinefahrradladens Peter schreibt ansprechende Blogartikel zu den Benefits des Fahrradpendelns. Er akzentuiert die Nachhaltigkeit dieser umweltfreundlichen Lösung für den Berufsverkehr und trifft damit Themen, die Konstantin interessieren.

Zielgruppengerechte Social-Media-Kampagnen

Webshopinhaber Peter setzt ein Influencer-Marketing auf Tik-Tok und Instagram ein. Er hat die Absicht, Käufer wie Konstantin mit authentischen Informationen zu erreichen. Durch diese strategischen Vertriebsschritte fühlen sich Adressaten wie Konstantin unmittelbar angesprochen. Die Optionen zur Personalisierung der Verkaufsartikel machen wahrscheinlicher, dass sich ähnlich gestrickte Leute für Fahrräder aus Peters Shop entscheiden. Im Endresultat erhöht sich die Conversion-Rate für Peters Onlinegeschäft deutlich.

Das Fazit

User Personas erweisen sich als effiziente Werkzeuge, die Conversion-Rate maßgeblich nach oben zu katapultieren. Durch die treffliche Beschreibung idealtypischer Nutzer-Communitys sind Marketing-Strategien um ein Vielfaches präziser einsetzbar. Solches Vorgehen sichert eine wirkungsvollere Ansprache der Zielgruppe sowie ein gesteigertes Engagement der Websitenbesucher. Die Maßnahmen führen so zu deutlich höheren Conversion-Rates. Investitionen in die Erstellung von User Personas zahlen sich demzufolge in einem profitablen Geschäftserfolg aus.