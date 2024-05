Kath. Fachschule für Sozialpädagogik Agneshaus

Seit 1925 bildet die Kath. Fachschule für Sozialpädagogik ErzieherInnen aus.

Die Ausbildung für viele Arbeitsfelder in der Kinder- und Jugendhilfe wie z.B. Kindertagesstätten, Heimerziehung oder Jugendarbeit findet im Agneshaus in der Karlsruher City statt. In Kooperation mit professionellen Einrichtungen der Sozialpädagogik und gemeinsam mit den angehenden Erziehern wird für alle ein persönliches, individuelles Ausbildungsprofil entwickelt. Viel Praxis, erlebnispädagogische Erfahrungen, Kompetenzen in Pädagogik und Psychologie begleiten den Ausbildungsweg. Im Agneshaus stehen dafür Lehrer mit engagierten Berufsbiografien, die es einem leicht machen, sein erzieherisches Talent zu entdecken und aufzeigen, was am besten geeignet ist – Heimerziehung oder doch Theater- oder Erlebnispädagogik?

Auch kann man z.B. Instrumente wie Ukulele oder Gitarre erlernen, die Stimme schulen oder gesellschaftlich-pädagogische Projekte im Projektmanagement gestalten. Das Ausbildungsangebot richtet sich an junge Menschen, die Verantwortungsbewusstsein und soziales Engagement mittragen. Schon in der Ausbildung gibt es ansprechende finanzielle Vergütungen. Bewerbungen sind möglich via E-Mail an fsp@agneshaus.de, unter www.agneshaus.de oder via Instagram (@fachschule_agneshaus). -rw