Kleinkredit: Was gilt es zu beachten?

Unabhängig davon, ob endlich die schon lange fällige Autoreparatur auszuführen ist, der Nachwuchs dringend ein neues Fahrrad benötigt oder der in die Jahre gekommene Kühlschrank gegen ein neues Modell ausgetauscht werden muss – in den meisten Situationen im Alltag benötigt es nur eine kleine finanzielle Unterstützung, um die aktuelle Lebenssituation maßgeblich zu optimieren.

Soll dafür nicht der oft sehr teure Dispositionskredit bemüht werden oder das Ersparte für langfristig geplante Ausgaben benötigt wird, ist in vielen Fällen die Aufnahme eines sogenannten Kleinkredits zu empfehlen. Dieser wird oft auch als Minikredit bezeichnet.

Bei dem Kleinkredit handelt es sich im Grunde um einen herkömmlichen Ratenkredit, der nicht zweckgebunden ist. Verfügbar ist er bereits ab sehr niedrigen Kreditsummen. Doch was ist bei der Aufnahme eines Kleinkredits eigentlich im Detail zu beachten? Der folgende Artikel klärt auf.

Der Kleinkredit – so funktioniert er

Grundsätzlich bestehen keine allzu großen Unterschiede zwischen einem herkömmlichen Ratenkredit und dem Klein- oder Minikredit.

Die Bezeichnung Kleinkredit wird in der Regel immer dann verwendet, wenn die Kreditsumme den vierstelligen Bereich nicht überschreitet, also bspw. bei einem 2.000 Euro Kredit. Sowohl die Anzahl der monatlichen Raten als auch die Kreditsumme fallen bei dieser Art des Kredits typischerweise sehr überschaubar aus. Somit ist es kaum verwunderlich, dass der Kleinkredit in Deutschland zu den beliebtesten Arten der Darlehen überhaupt gehört.

Der Kreditnehmer leiht somit bei einem Finanzinstitut eine bestimmte Kreditsumme aus. Im Rahmen von monatlichen Zahlungen bekommt die Bank diese zurück – und dies über einen zuvor festgelegten Zeitraum. i.d.R. verändern sich die Tilgungsraten während der Gesamtlaufzeit des Kleinkredits allerdings nicht.

Um den Kleinkredit zu erhalten, ist im ersten Schritt ein entsprechender Kreditantrag bei dem gewünschten Finanzinstitut zu stellen. Dieses nimmt eine Überprüfung der Bonität des potenziellen Kreditnehmers vor. Ist diese gegeben, wird die Kreditsumme schon nach einer kurzen Bearbeitungszeit ausgezahlt.

Diejenigen, die niedrige monatliche Raten für die Rückzahlung bevorzugen, müssen dafür selbstverständlich eine längere Kreditlaufzeit in Kauf nehmen. Mit der Laufzeit erhöhen sich auch die gesamten Kosten für das Darlehen. Der Kreditnehmer kann jedoch vollkommen frei bestimmen, für welche Dinge er die Kreditsumme ausgibt – wie bereits erwähnt, herrscht bei einem Minikredit keinerlei Zweckgebundenheit.

Kleinkredit aufnehmen – das ist zu berücksichtigen

Auch wenn im Rahmen des Kleinkredits nur eine recht geringe Summe von der Bank geliehen wird: Der Kreditnehmer muss auch bei dieser Kreditform bestimmte Sicherheiten vorweisen können, damit der Kredit bewilligt wird. Für einen Kleinkredit ist es so etwa nötig, dass der Antragsteller über einen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik verfügt und mindestens 18 Jahre alt ist.

Darüber hinaus muss er gegenüber dem Kreditgeber ein geregeltes Einkommen nachweisen können. Bevor der Kleinkredit bewilligt wird, findet außerdem eine Überprüfung der Bonität des potenziellen Kreditnehmers statt. Er muss demnach in den Augen der Bank eine zufriedenstellende Zahlungsfähigkeit aufweisen.

Sowohl für Selbstständige als auch für Angestellte gilt, dass diese vor der Stellung des Kreditantrages normalerweise ihre drei letzten Einkommensnachweise vorlegen müssen. Diese können bspw. in Kontoauszügen, Lohnabrechnungen oder weiteren geeigneten Dokumenten bestehen. Möchten Rentner einen Kleinkredit beantragen, dient als Nachweis über ihr Einkommen ihr Rentenbescheid. Dennoch wird ein seriöser Kreditgeber nicht darauf verzichten, zusätzlich bei der Schufa eine entsprechende Bonitätsauskunft einzuholen.